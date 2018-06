Vienne en un tour de Klimt

Vienne. 1918. L’Empire austro-hongrois agonise et ne résistera pas à la fin de la guerre. Sa capitale perdra aussi cette année-là les peintres Gustav Klimt et Egon Schiele, le designer Koloman Moser et l’architecte Otto Wagner. L’occasion pour la ville autrichienne de leur rendre hommage, cent ans après. Et de rappeler qu’elle fut, aux alentours des années 1900, un centre en total bouillonnement intellectuel. Le quatuor commémoré figure parmi les principaux représentants de ce modernisme, et diverses expositions invitent à replonger dans cette époque faste d’avant le désastre.

L’architecte Otto Wagner a notamment conçu le Ring qui ceinture le cœur de la cité. Le designer Koloman Moser a créé papiers peints, meubles, vitraux ou affiches au design esthétique et épuré qui n’ont pas pris une ride. Egon Schiele, dont les autoportraits tourmentés et dénudés font encore scandale aujourd’hui, est mort en 1918 de la grippe espagnole, à seulement 28 ans. S’il représente à merveille ce «laboratoire de fin du monde» comme l’on surnomme parfois la Vienne d’alors, c’est bien Klimt, son aîné et son mentor, qui a emmené cette marche vers la modernité. Ses tableaux, dispersés dans plusieurs musées, permettent de remonter le temps tout en arpentant la ville. Arrêt en quatre toiles.

Au Kunsthistorisches Museum, les fresques qui surplombent le monumental escalier s’admirent de près jusqu’en septembre, grâce à une passerelle. L’occasion de découvrir le détail de ce qui se trouve d’habitude perdu en hauteur. Dans cette grande évocation de l’histoire de l’art qui date de 1890, on y perçoit un Klimt qui, à 28 ans, commence à se démarquer de l’académisme. La Grèce antique se trouve ainsi représentée sous les traits d’une jeune Viennoise fardée et vêtue de façon très moderne. Une préfiguration de cet érotisme et de ces femmes fatales qui s’affirmeront dans son œuvre. Ainsi, dix ans plus tard, la demoiselle de «Nuda Veritas», exposée à titre provisoire dans la section consacrée à l’Antiquité, se dévoile non seulement nue, mais avec une toison pubienne apparente qui choque.

Modernisme propre aux Viennois

Cette déclaration de guerre à la peinture classique a été amorcée en 1897 avec la fondation du groupe Sécession, dont Klimt sera le premier président. Inspiré du Jugendstil et de l’Art nouveau, le mouvement se veut un art total en rupture avec le passé. Il trouve à Vienne un style propre. Les fleurs et les arrondis typiquement Art nouveau disparaissent au profit de la symétrie et de motifs géométriques.

En 1902, pour la 14e exposition du mouvement, Klimt imagine «La frise Beethoven», une transposition en peinture de la «9e Symphonie», reconstituée aujourd’hui au sous-sol du Palais de la Sécession. Elle n’aura pas le succès escompté. Qu’importe. Klimt poursuit dans une veine de plus en plus personnelle. Pour vivre, il peint les femmes de la bourgeoisie, n’hésitant pas à souligner leur sensualité par une expression suggestive, bouche entrouverte comme celle de «Judith I», un décor rehaussé d’or, de fleurs et de motifs géométriques.

En contrepoint à la célébrissime toile «Le Baiser» qui se dévoile au Belvédère, et à l’impression de plénitude qui se dégage de ce couple, vraisemblablement Klimt et sa maîtresse Emilie Flöge, il est intéressant de découvrir au Leopold Museum le plus tardif «La vie et la mort». Peint en 1910-1911, il préfigure la fin de l’empire… ou la sienne. (24 heures)