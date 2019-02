Visite express de la Suisse muséale

Cliquer ici pour agrandir

1. MAH de Genève

Réflexions autour des écoles suisses et européennes

Entre 7 et 8 expos entre l’un et l’autre des 5 sites (MAH, Rath, Tavel, Cabinet arts graphiques, bibliothèque art et archéo)

Fréquentation: 292 000 entrées pour l’ensemble de l’entité

Bassin de population: Suisse romande, France voisine, touristes

Record: «Courbet, les années suisses» en 2014-2015 avec 27 500 visiteurs, la moyenne étant à 30 000

Budget: 33 millions de francs pour la totalité des sites

2. MCBA, Lausanne

Des collections fortes, un regard engagé et inédit

Le temps des trois à quatre expositions annuelles est révolu pour le MCBA qui devrait désormais tourner avec 8 à 10 propositions susceptibles de convaincre un bassin de population au-delà des frontières vaudoises, direction Fribourg, Berne et jusqu’à la France voisine. «Nous n’avons pas fait de pronostics, le contexte étant particulier avec la constitution par étapes de notre quartier des arts. Se projeter est donc difficile mais il est évident que si nous ne devions faire que 70'000 entrées la première année (ndlr: 30'000 à 40'000 à Rumine), nous serions déçus.» Au-delà du record absolu – 106'497 visiteurs – réalisé avec «Ai Weiwei. D’ailleurs, c’est toujours les autres», l’exposition la plus suivie date de 2014 avec les 31'000 visiteurs de «La magie des paysages russes». Enfin, dernière donne à prendre de l’ampleur avec le déménagement: le budget. Déjà augmenté à 7 millions de francs en prévision de cette nouvelle vie, il sera d’environ 8 millions de francs dès 2020.

3. Musée d’art de Sion

Expositions en lien avec les collections et le thème du paysage

Entre 2 et 3 expos suivant les années, sachant que tous les trois ans, le Musée d’art bénéficie de l’espace du Pénitencier

Fréquentation: 49'370 visiteurs pour les trois musées cantonaux réunis (art, histoire, nature)

Bassin: 350'000 Valaisans + Suisse romande et touristes

Record: École de Savièse en 2012-13 avec 13'548 visiteurs

Budget: 6,8 millions de francs pour les trois entités



4. Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel

Une dizaine d’expositions par année

Fréquentation: entre 200'000 et 250'000 visiteurs

Bassin de population: 1,5 million d’habitants pour le canton

Record: 222'000 entrées en 2010 pour «Picasso 1932», réplique de la première expo muséale de l’artiste

Budget: 22 millions de francs, entité privée animée par la Société zurichoise des beaux-arts (19'000 membres)

5. MAHF de Fribourg

Faire le lien entre les collections, l’art et les enjeux sociaux

4 à 5 expositions réparties entre le Musée d’art et d’histoire de Fribourg (MAH) et l’Espace Jean Tinguely-Niki de Saint Phalle.

Fréquentation: 36'000 visiteurs

Bassin de population: les 320'000 Fribourgeois, les agglomérations de Berne et Lausanne, voire la Suisse suivant les expos

Record: non communiqué

Budget: 3,2 millions de francs, le MAHF étant cantonal et l’Espace géré par une fondation

6. Kunstmuseum de Berne

Un regard sur la scène suisse et hors du monde occidental

Entre cinq et huit expositions par année

Fréquentation: de 90'000 à 130'000 suivant les années

Bassin de population: 500'000 pour l’agglomération bernoise

Record: 87'000 entrées pour la collection Gurlitt, 2017-2018

Budget: environ 9 à 10 millions de francs pour le plus ancien musée d’art de Suisse géré par une fondation faîtière et désormais lié au Zentrum Paul Klee

7. Kunstmuseum de Bâle

Les écoles suisses et les grands noms de l’histoire de l’art

Entre 8 et 10 expositions en plus d’une quinzaine de focus imaginés autour des collections

Fréquentation: 330'000 en moyenne

Bassin de population: 500'000 Bâlois + villes et pays voisins

Record: non communiqué, mais en 2017, la plus forte fréquentation était pour «Chagall» avec 70'537 visiteurs

Budget: environ 19 millions de francs pour une entité cantonale

8. Kunsthaus de Zurich

Revue des stars de l’histoire de l’art suisse et internationale

Une dizaine d’expositions par année

Fréquentation: entre 200'000 et 250'000 visiteurs

9. MASI de Lugano

Tenir l’équilibre entre une programmation scientifique et grand public

Entre 7 et 10 expositions temporaires par année

Fréquentation: 118'000 visites avec la collection Olgiati

Population en provenance du Tessin (33%), de la Suisse alémanique (26%), de l’Italie (18%), de la Suisse romande (6%)

Record: 57'000 entrées pour «Magritte», expo qui vient de se terminer

Budget: 8 millions de francs, partenariat privé-public (24 heures)