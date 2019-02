Zep se téléporte dans exactement cent ans

Comment vivrons-nous dans cent ans? Zep au scénario et Dominique Bertail au dessin y répondent avec «Paris 2119», un récit complet d’anticipation vaguement angoissant et tout à fait captivant. Dans un siècle, imaginent-ils, les avions auront disparu et les voitures seront devenues des reliques. Place à la téléportation.

Seuls quelques irréductibles, nostalgiques d’un temps dépassé ou refusant le progrès pour des raisons morales ou religieuses, empruntent encore un métro crado, dont les couloirs sont envahis pas les renards. Paris, en apparence, n’a pas beaucoup changé. Sauf qu’un champ magnétique la divise en deux. D’un côté, une mégalopole soumise à une pluie continuelle depuis la mise en place d’un programme de désinfection de l’atmosphère.

Clones et hologrammes

De l’autre et sous une lumière artificielle, un Paris musée, transformé par des interventions artistiques ayant plutôt mal vieilli. Dans les rues, une multitude de petits drones aux formes évoquant les sculptures de Miro contrôlent tous les mouvements de population. Les clones et les hologrammes font partie du quotidien.

C’est cette révolution futuriste, très plausible, qu’évoquent Zep et Bertail à travers deux personnages principaux. Tristan Keys, un beau gosse au physique à la Robert Pattinson, refuse la déshumanisation galopante. Il persiste à prendre le métro et à arpenter les rues à pieds. À l’inverse, sa compagne Kloé, une superbe black, se pose en adepte de la téléportation intercontinentale. Le meilleur des mondes? Pas sûr. Des faits inquiétants se multiplient, et c’est un envers du décor peu reluisant que montrent les auteurs de «Paris 2119». En plus de l'interview croisée des deux auteurs, voici encore quelques planches de l'album. (24 heures)