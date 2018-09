À Bienne, le film français se fête avec des femmes et des Suisses

«Quelque chose me dit qu’il y aura du glamour dans la cité horlogère cette année.» Christian Kellenberger, le plus Genevois des Biennois, est fier de la programmation de «son» Festival du film français d’Helvétie (FFFH), 14e du genre. Dans la bande-annonce, les acteurs (et surtout Patrick Bruel) se bousculent pour pouvoir se rendre à Bienne. En vrai, on va surtout beaucoup voir de femmes — une vraie volonté politique égalitaire. Camille Chamoux, Adèle Haenel, Agnès Jaoui, Mélanie Thierry ou encore la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga seront de la partie.

Tout commencera mercredi prochain avec le délicat et pertinent Stéphane Brizé (un fidèle du FFFH) avec «En guerre», vu et applaudi à Cannes, que mène Vincent Lindon. Et tout se terminera le dimanche avec la journée rouge consacrée à la Suisse: on y croisera les Lausannois Stéphanie Chuat («Les dames») et Germinal Roaux («Fortuna»), deux fois primé à la Berlinale et qui met en scène Bruno Ganz. Kacey Mottet-Klein, véritable mascotte du FFFH, sera à l’affiche de pas moins de quatre fictions. Bettina Oberli («Le vent tourne») et son équipe clôtureront le festival avec le premier film tourné en français par la réalisatrice alémanique.

On refait le pitch: 58 films, 73 projections à Bienne et à Berne, 26 premières. Vingt podiums de discussion et 31 invités. Et de plus en plus de Vaudois. Christian Kellenberger: «Sur la billetterie en ligne, le canton de Vaud a augmenté de 37% ces deux dernières années. Cela représente environ 1100 billets, c’est loin d’être négligeable.» (24 heures)