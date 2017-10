A l'Elysée, dans l’œil des fantasmes de Gus Van Sant

Si le cinéma requiert le principal de son attention, Gus Van Sant n’a rien d’un monolithe et son univers visuel et artistique se ramifie à loisir. C’est ce que démontre l’exposition fluide qui fait halte au Musée de l’Elysée, dès mardi soir, une présentation conçue par la Cinémathèque française, en coproduction avec le Musée national du cinéma de Turin et la Cinémathèque suisse (qui consacre une intégrale au cinéaste américain).

L’étudiant de la Rhode Island School of Design – à Lausanne, une sérigraphie avec Marcel Duchamp date du début des années 1970 – s’est très tôt affilié aux lignées avant-gardistes américaines, mais aussi à la contre-culture du pays. Son adulation de jeune homme va aux écrivains beat et à William Burroughs en particulier, qu’il rencontre dès 1975, alors qu’il n’a que 23 ans. Apparaissant plusieurs fois en photo, le vieux junkie du Festin Nu lui écrit un script et donne la réplique à Matt Dillon dans Drugstore Cowboy.

Cette filiation ne s’arrête pas là. Un dessin de Ken Kesey, auteur de Vol au-dessus d’un nid de coucou et chef de file des psychédéliques Merry Pranksters, fait aussi partie de son panthéon, comme le rappelle un dessin offert au cinéaste.

Le photographe William Eggleston, pionnier de la couleur et poète de la banalité américaine, figure aussi en bonne place au gré de plusieurs images tirées de la collection particulière du réalisateur, comme près de 90% du matériel présenté. Ces totems rappellent que Gus Van Sant ne peut se réduire au gentil Will Hunting avec Matt Damon.

Il n’est jamais aussi à l’aise que lorsqu’il transcrit les marges, cette sous-culture désormais triomphante. La propre approche photographique de ce détenteur précoce d’un Polaroïd, qui lui permettait de conserver les négatifs, témoigne d’un usage ambivalent du médium quand elle oscille entre pure technique de casting et collection de visages obsessionnelle. Tout comme, mais d’une autre façon, lorsqu’il trafique des portraits argentiques en collages troubles aux visées transgenres grâce à Photoshop en superposant des images d’hommes et de femmes.

Des portraits plus classiques complètent le florilège avec, notamment, celui de Joel-Peter Witkin, sulfureux sorcier de la pellicule. L’exposition ne reste pourtant pas cantonnée à la photographie. En plus de présenter quelques courts-métrages grinçants et délicieusement potaches (ses conseils en matière de suicide, par exemple), elle s’évade dans la peinture (plusieurs aquarelles très convaincantes, au point de susciter des commandes du réseau de galeries Gagosian), se balade dans ses clips musicaux (David Bowie pour Fame 90, The Red Hot Chili Peppers pour Under the Bridge).

Dans ce laboratoire de la création de Gus Van Sant, les fils se tissent et se rejoignent parfois comme dans ces dessins qui lui servent à structurer ses synopsis, aux lignes de pinceaux fluctuantes. (24 heures)