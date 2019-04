André Raboud «de retour aux sources»

Un peu comme celle de Jean Tinguely, la carrière artistique d’André Raboud a démarré dans les vitrines de grands magasins, mais la comparaison s’arrête là! Le jeune Montheysan se rêvait peintre, ses parents tentent de l’orienter vers la décoration, il deviendra ce sculpteur façonnant le noir et cherchant inlassablement «à faire ressortir» le sacré dans la pierre.

André Raboud a désormais 70 ans et s’appuie sur cinquante ans de carrière: deux chiffres ronds qui lui offrent l’occasion de se raconter dans un livre et d’y égrener dans un même élan de sobriété ses amours, ses pensées comme ses drames. Patchwork d’images saisies à l’atelier, dans l’intimité familiale, lors de ses voyages en Amérique latine, en Inde ou au Japon comme dans les expositions, ce monologue chemine le long d’un flux continu de sources d’inspiration et de ressources esthétiques. «Le sens de ma vie n’a pas changé, écrit-il, les mêmes choses m’arrivent toujours. Aujourd’hui, je continue à sculpter. La vie se renouvelle et continue. Toujours.»

Libre et généreux, ce carnet de route devient rencontre en même temps qu’il défend cette nécessité vitale à l’artiste d’avoir une idée à traduire. Et si cette dernière se drape dans un formalisme épuré, son énergie, diffuse, redessine l’espace. Que ce soit «Le grand couple» dressé dans un giratoire à Martigny, «Le grand dialogue» ouvert dans un autre à Ollon ou encore dans l’exposition à voir au Crochetan à Monthey, trente ans après son premier rendez-vous avec le public dans ce même théâtre.

Monthey, Théâtre du CrochetanExposition jusqu’au 12 juillet, du lu au ve (9-12 h, 14-18 h)

(24 heures)