Avec Muma, Lausanne fait le tour de l'Univers

Il suffit de prononcer le mot «hommage» pour que Muma expire l’étendue de son emballement pour Lausanne. «C’est une déclaration d’amour, très clairement. C’est ma ville depuis trente-trois ans, c’est ici que je suis devenu peintre.» Mais il a fallu beaucoup plus de temps à l’artiste suisse d’origine catalane – la précision lui importe – pour poser son enthousiasme sur la toile, et faire naître l’exposition à voir à la Galerie Univers à Lausanne. «Ce travail était en moi depuis plusieurs années, mais la peur de ne pas apporter quelque chose d’original m’a retenu. Des paysages. Des montagnes. Des vues du lac. On en a déjà beaucoup vu, je voulais arriver à quelque chose de différent.»

Significatif en plus de matérialiser l’étrange dans une esthétique rigoureusement linéaire, le résultat l’est tellement! L’historien de l’art connaît ses classiques, la solennité immaculée des montagnes renvoie aux romantiques, l’intégrité géométrique de son trait aux villes idéales tracées à la Renaissance, mais c’est le peintre qui réinterroge la tradition et fusionne les atmosphères. Lausanne vit dans ses traits mais elle vibre presque irréelle. Le nouveau MCBA, la vue au-delà des toits de la rue de la Borde, les transparences de la Vaudoise Assurances signées Tschumi, le Tribunal fédéral, la place Saint-François. Et… toujours dans leurs perspectives, les montagnes! La cité est là, reconnaissable, avec ses icônes, ses méandres, son caractère.

Plusieurs rendez-vous à l’agenda

Certains peinent à y croire – malicieux jusque dans les angles choisis, Muma, en éclate de rire – mais promis, il ne change rien du décor, suivant les silhouettes architecturales à la règle et les perspectives à la ligne près. «Si je suis sensible aux vieux bâtiments, j’aime aussi les nouveaux: il n’y a pas de nostalgie! L’architecture m’a toujours intéressé et j’avoue avoir même découvert de nouvelles signatures en réalisant cette série. Il y a également un travail de recherche, j’ai consulté certains plans originaux et j’ai aussi dû redessiner des bâtiments pour en saisir l’esprit, d’autant que je ne suis pas un dessinateur technique.»

Dans un souci de transparence autant que dans une proximité limite amoureuse, l’artiste égrène, à même la toile, ses nombreux rendez-vous avec son sujet. La liste s’allonge parfois jusqu’à 16 voire 20 dates. «Au départ, je flâne, je cherche et, à la fin d’une journée, le compteur de pas de mon téléphone – j’adore ça! – affiche facilement 15 kilomètres. Je prends des photos, choisissant toujours les points de vue les plus monumentaux des montagnes, et ensuite il y a un énorme travail d’épuration. Mais à aucun moment je n’ai vu le tableau peint avant qu’il ne le soit. Il faut se libérer des idées préconçues, ne pas leur faire confiance: c’est le tableau qui doit parler. Il faut l’écouter.»

Les oublis? Ils sont volontaires. Les antennes, les câbles et autres fils électriques ont été bannis de l’espace urbain. En peintre du silence, Muma a fait taire le bruit de la ville – la pollution sonore mais pas sa rumeur intime. «Dans une volonté de simplification extrême, j’avais même éliminé la végétation avant de réintégrer les beaux arbres et l’esprit vert de Lausanne.»

Géographie poétique

Cette ville que l’artiste a découverte au cours d’un périple initiatique à vélo autour du monde débuté à Barcelone. La rencontre est saisissante, le sexagénaire se souvient même de la date – «C’était en 1986, autour de la Saint-Jean» – comme de cette première impression d’une ville balcon. La sensation d’élévation est restée, symbolique, elle imprègne l’ensemble de ses «Lausanne» mis sous cloche comme si plus rien ne pouvait, ni ne devait, altérer l’instant peint. Il n’y a pas de hasard, plutôt un message qui passe… Critique. Peut-être urbanistique, peut-être écologique! L’homme arpente la galerie d’une toile à l’autre, ne nie pas, un petit rictus à la commissure des lèvres confirme. «C’est bien de s’arrêter de temps en temps, on court toute la journée! Aussi, j’essaie de conserver ma capacité d’émerveillement et de la cultiver chez les autres.»

Alors en stratège, Muma neutralise toute pollution visuelle, laissant la toile à peine rehaussée revendiquer sa matérialité brute. Les plans de sa géographie poétique de Lausanne se superposent en surface, composent l’étrange et s’ouvrent à l’infini sans place aucune pour l’être humain. À une exception près: un passant surpris sur la place Saint-François «parce que cela faisant sens à ce moment-là!» Le peintre allumeur de consciences – et de bougies dans ses sculptures sociales créées à Lausanne comme à Barcelone en multipliant les chandelles par dizaines de milliers – laisse courir son pinceau sur le fil de la subtilité. Et s’il sinue volontairement exact entre les tensions ville-montagne, il ne discourt pas mais appelle à la contemplation éveillée. (24 heures)