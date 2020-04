Beauté et pertinence des images après leur date de péremption

Se faire rattraper par l’actualité figure déjà en bonne place des hantises de la presse. Mais alors que dire quand on se fait complètement dépasser? C’est un peu ce qui arrive aux Swiss Press Awards qui révélaient hier leurs prix photographiques dans cinq catégories différentes: actualité, vie quotidienne, histoires suisses, sports et étranger. Toutes ne sont pas égales face à l’emballement viral de la planète, mais chacun pourra juger de l’intérêt d’images qui témoignent toutes avec force du monde d’avant.

Les regarder aujourd’hui, c’est possiblement reconsidérer des perspectives sociales d’un œil neuf car lavé de la crasse de l’habitude, d’une lassitude que certains avaient probablement surestimée, avec le sentiment nostalgique que l’on se coltinerait plus volontiers ces anciens problèmes que le nouveau… Les participants de la 81e régate du Bol d’Or, photographiés par Loris von Siebenthal, – gagnant de la catégorie sports dont les clichés avaient notamment paru dans «24 heures» –, préféreraient certainement retourner affronter les éléments déchaînés de cette fameuse journée lémanique du 15 juin dernier, plutôt que de continuer à endurer un confinement qui ne comporte pas les mêmes avantages que celui prévalant sur un bateau.

Femmes en première ligne

Hasard du calendrier rétrospectif, un autre événement d’une tout autre nature avait eu lieu la veille de la course nautique: la Grève des femmes du 14 juin. Le photographe lausannois Yves Leresche, gagnant dans la catégorie actualité, était parti en reportage avec la mission confiée par l’hebdo «L’Illustré» de ramener pancartes et slogans. Saisi par l’énergie qui circulait dans la manifestation, le spécialiste des Roms avait rapidement dévié de son objectif pour tenter de restituer la détermination farouche des participantes, souvent alimentée par un sentiment de souffrance selon de nombreux témoignages recueillis.

Las, Swiss Press ne met à disposition que des images avec… pancartes et slogans, alors qu’Yves Leresche a donné son meilleur dans des vues proches des corps et des expressions. De plus, son travail et le rappel qu’il suscite font partie des rares événements de ce proche passé qui résonnent encore puissamment avec l’actualité puisque l’on sait que les travailleuses, qu’elles soient infirmières, vendeuses ou nettoyeuses, sont aujourd’hui en première ligne. À méditer.

Tourisme éclair

D’autres images, comme celles d’Adrian Moser, gagnant dans la catégorie vie quotidienne, suscitent des parallèles plus diffus avec ses touristes asiatiques, sud-coréens, visitant le site de la Jungfrau en un temps record. Le temps de cette forme de tourisme, lié à la problématique de l’intensification des échanges, est désormais révolu.

Même chose pour le travail d’Eleni Kougionis, gagnante dans la catégorie histoires suisses, qui, avec son travail sur une association bâloise œuvrant pour les personnes précarisées, rappelle que les inégalités sociales restent vivaces et cela d’autant plus en période de crise inédite.

Paradoxalement, c’est une image sans aucun rapport avec l’actualité épidémique qui opère le lien le plus direct – et, il faut bien l’avouer, saugrenu – avec la situation d’aujourd’hui. Christian Bobst, gagnant dans la catégorie étranger, a réalisé plusieurs reportages sur les communautés soufies du Sénégal. Un travail qui entendait montrer une spiritualité dégagée des stigmates politiciens ou autoritaristes qui accompagnent souvent la prégnance des religions. Mais son image d’une chambre à coucher bigarrée où se pressent huit personnes, bébés compris, fait immanquablement penser non seulement au confinement, mais aussi à la façon dont les pays du Sud vont devoir affronter une pandémie qui semble, pour l’instant, les épargner.

Difficile, on l’aura compris, de regarder ces images sans se laisser infiltrer par l’ennemi invisible. Pour l’heure, ces cinq gagnants empochent chacun un prix de 2000 fr. et l’un d’entre eux sera désigné photographe de l’année le 29 avril prochain, avec 25'000 fr. à la clé.