Bénédicte compile dix ans de «gros nez» pour «Vigousse»

«J’ai cru que je n’arriverais jamais à les trier.» Sur 800 dessins réalisés pour l’hebdomadaire satirique «Vigousse» ces dix dernières années, Bénédicte en a sélectionné très exactement 101. Celle qui a également pour habitude de raconter l’actualité en images trois fois par semaine dans «24 heures» publie «Du Lourd!», son troisième recueil d’illustrations au format BD de 48 pages, aux Éditions du Roc. Trois autres dessinateurs de presse romands - Vincent L’Epée, Philippe Decressac et Vincent - se joignent à elle pour vernir leurs ouvrages respectifs ce vendredi au Salon du livre de Genève lors d’une séance de dédicace.

Reconnue pour ses personnages au «gros nez», Bénédicte Sambo a choisi de regrouper ses dessins par thématique: actualité, politique, Suisse, santé, environnement, culture ou bien religion. Et a souhaité laisser les images parler d’elles-mêmes, sans ajouter de légende. Pour se retrouver dans «Du Lourd!», les illustrations ont dû avant tout passer l’épreuve du temps. «Les dessins de presse réagissent à l’actualité. Parfois, ils croisent deux événements qui arrivent la même semaine. Si on n’a plus le contexte en tête, cela ne fait plus rire», explique l’illustratrice.

Humour noir ou absurde

«Vigousse», la Lausannoise y crayonne depuis la création du titre, il y a dix ans, par «des fortes têtes et de très bonnes plumes.» Une collaboration de longue date qui lui a permis de repousser les limites de son art et d’utiliser d’avantage l’humour noir, absurde ou décalé. «Le lecteur de «Vigousse» est plus averti. On peut se permettre plus de choses, se lâcher totalement.»

En avril dernier, «le petit satirique romand fondé par le dessinateur vaudois Thierry Barrigue a passé le cap des 400 numéros, dans un contexte de crise pour la presse écrite. «Il devient difficile de vivre de ce métier aujourd’hui, mais je pense que le dessin de presse a un avenir dans cette société très portée vers l’image, affirme Bénédicte. Les lecteurs ont besoin de ce traitement léger et humoristique de l’actualité, d’avoir un point de vue critique qui questionne notre société.»

«Du Lourd!»

Bénédicte

Éditions du Roc, 48 p.