Bex & Arts voit plus loin

Il ne faut compter ni sur l’affiche, toujours joyeusement intrigante et volontairement évasive, ni sur le premier rendez-vous avec la presse pour tout savoir de l’édition 2020 de Bex & Arts! Sur les hauteurs de la Cité du sel, les habitudes ne changent pas. Les noms des 34 artistes (33% de femmes: malgré l’envie, la parité n’a pu être atteinte) seront égrenés deux par deux sur les réseaux sociaux de la triennale de sculpture. «Il y a aura passablement de renouvellement», promet la directrice artistique Catherine Bolle qui a imaginé fédérer ces œuvres créées pour l’occasion autour d’une thématique: Industria. Ou comment les compétences artistiques et industrielles se croisent et se nourrissent. L’événement (15500 visiteurs sur 19 semaines en 2017) a appris à se faire désirer, à s’ouvrir au monde – un artiste chinois et deux Allemands attendus – et à renforcer l’accueil (le chantier de la cafétéria va démarrer dans la grange). Il envisage aussi un espace d’exposition très temporaire pour exister en dehors des triennales.

Bex, parc de Szilassy

Du 6 juin au 18 oct

www.bexarts.ch