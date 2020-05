Bex&Arts se réveillera en juin

Hautes, les herbes sont encore chez elles dans le parc de Szilassy surplombant Bex. Lundi, même Catherine Bolle, directrice artistique de Bex&Arts 2020, se laissait absorber par leur abondance: «Il faut que je revienne avec un livre de botanique!» Souveraines, ces sauvageonnes ont parfois même déjà gagné du terrain sur certaines œuvres de la Triennale de sculpture. Ici, il faudra faire la loi pour permettre la lecture des messages inscrits dans une succession de plaques posées à terre. Là-bas, «l’artiste choisira» si les tiges venues chahuter la régularité extrêmement précise de sa pièce tapissant le sol ont du sens.

À quelques herbes près, cette édition est donc prête à ouvrir ses presque 8 hectares de balade et à vivre sa vie de rendez-vous phare des expositions en plein air avec Sculpture Garden à Genève et, peut-être, avec Ailyos, dans les Alpes vaudoises, qui réfléchit à une édition 2020 mais n’a pas encore pris sa décision. En revanche ce sera sans Arts Môtiers, reporté à l’année prochaine. Préservant encore jalousement son mystère jusqu’au jour J, le parcours jalonné de 34 œuvres sait aussi depuis peu qu’il ouvrira vraiment! «On a eu quelques craintes, admet Anne Bielman, présidente de la Fondation Bex&Arts. Au départ, nous étions rangés parmi les grands festivals, donc condamnés, mais après discussions nous avons pu obtenir d’être considérés comme un musée de plein air et nous allons pouvoir lancer cette édition probablement le 22 juin, avec toutes les précautions nécessaires et en incitant les visiteurs à réserver leur créneau horaire. Heureusement! Si on avait dû tout démonter et remonter l’année prochaine, financièrement nous n’aurions pas tenu.»

Entre stress et précision

Réalisation du catalogue oblige (fait de photos in situ) tout était effectivement en place le 23 mars, certains artistes ayant même débuté leur montage cet hiver! Il a fallu presque deux mois à l’un des plus fidèles de la manifestation – si Catherine Bolle ne veut pas encore donner de nom, le site internet de la Triennale et les réseaux sociaux sont plus diserts – pour arrimer et construire sa pièce en contrebas du parc. Un autre, au minimalisme aussi économe que percutant, a pris à peine trois heures. «Il avait fait des essais chez lui, des repérages ici, commente Catherine Bolle, et il savait exactement comment il allait monter sa pièce.» «Les emplacements attribués – chaque artiste a eu le choix –, nous avons fait trois journées de piquetage avec les équipes logistiques et les transporteurs. Ce qui fait qu’à l’instant où chaque sculpture entrait dans le parc, tout le monde connaissait son positionnement au centimètre près.» Un souci de l’anticipation qui allait servir… alors que la pandémie et ses restrictions étaient venues brouiller les cartes du montage. Chez eux, à Paris, au Tessin, en Suisse alémanique ou en Allemagne, ou dans les catégories à risque, certains artistes n’ont pas pu accompagner les grandes manœuvres. Alors que le Chinois de l’étape, une première dans l’histoire de Bex&Arts, n’a pas pu envoyer sa pièce dans les temps! Elle sera tout de même présente grâce à l’image.

«Parfois, j’ai été leur servante, rigole la directrice artistique, exécutant par délégation les gestes nécessaires à l’installation de l’œuvre.» Et face au silence d’une pierre taillée, opposant l’indomptable et l’usiné net, elle se souvient de sa dépose. «On avait fait des simulations avant afin de tester l’emplacement et le marquage était hyperprécis, mais c’est toujours très prenant: les sangles peuvent riper au dernier moment sur certaines surfaces rondes. Je n’ai appelé l’artiste qu’une fois la manœuvre terminée, le faire en direct aurait été trop stressant.» Plus haut sur la colline, c’est à dix qu’il a fallu se mettre pour déposer les huit lettres à moitié enterrées d’une pièce monumentale, élément d’une phrase qui se compose d’autres mots disséminés dans le parc. «Là, on était au millimètre près grâce aux indications, ce n’est peut-être pas ça qui fait le grand artiste mais, admire Catherine Bolle, ce souci de la précision permet de faire des choses ambitieuses.»

L’industrie pour univers

Contactés une année et demie avant la Triennale, les artistes (50% de nouveaux venus) ont eu le temps de se projeter. D’ancrer leur art dans les matériaux les plus divers, de la pierre de sable au ruban anti-oiseaux, du fer thermolaqué à l’œil de verre, comme de chercher la complicité avec un arbre ou un autre, à l’instar de cette jeune artiste dont la poésie murmure à l’oreille de Catherine Bolle, l’artiste parlant le langage de la subtilité, des signes et des élans d’énergie plus que celui la narration. L’édition 2020, inspectant l’univers tentaculaire d’«Industria», de son éthymologie à ses effets, lui ressemble donc, un peu!

www.bexarts.ch