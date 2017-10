Blutch redessine trente planches qui l’ont affolé

Les lecteurs de la revue Bédéphile sont déjà au courant de sa démarche. Variations de Blutch s’amuse à reprendre trente planches de grands et petits maîtres du neuvième art. L’auteur de Vitesse moderne et Lune l’envers revisite ces bouts d’histoire avec son style mais en imitant le modèle.

Il l’écrit: «Je les rejoue, un peu à la manière du musicien de jazz reprenant un standard. Ma tâche consiste à extraire un passage plus ou moins long de chacun des albums retenus, à l’intégrer sur une planche unique et à le redessiner.»

La ligne claire ne lui fait pas peur. Il escalade Hergé, Jacobs ou Jacques Martin avec un résultat déroutant. Côté gros pifs, il caricature ceux d’Astérix et Obélix, campe un Lucky Luke fidèle, et noircit les Bleus dans la gadoue de Lambil et Cauvin. Son Talon semble laborieux mais la séquence est d’une fine drôlerie.

Un acrobate du dessin

Le choix ne rate pas les dessinateurs frères. Ses Pieds nickelés affichent le faux dilettantisme de Pellos. Lorsqu’il entre en Forest, il touche le cœur. Et s’il trace plus charnu que Bretécher, sa copie de Lauzier procure la folle envie de retourner à l’original. Avec Fred, le cirque brille de tous les feux de la cruauté. Mais il rend du mystère à Druillet et épaissit Tardi.

Blutch excelle dans le mouvement, les culbutes. Et lorsqu’il croque des héroïnes dans leur plus simple appareil, on croit voir sa plume remuer de plaisir.

Ces hommages, et plus si entente, télescopent nos propres souvenirs ou les complètent de passages succulents, oubliés ou inconnus. S’il y a beaucoup à voir dans ce livre, l’intérêt vient aussi des séquences traitées: éclairantes, forcément. (24 heures)