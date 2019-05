Charles Fréger photographie en gardant les pieds sur Terre

Plus de vingt ans déjà que Charles Fréger, l’intégrité en bandoulière, arpente le monde pour en photographier les masques. À 44 ans, le Normand traque «des hommes debout» selon l’expression de la romancière Marie Darrieussecq, des êtres à poils, plumes ou dentelles. «Cimarron», sa dernière série, traite de mascarades sud-américaines. Densifié par un mystère qui résiste à la catégorisation, le projet suggère des ambitions qui dépassent l’exercice anthropologique ou la vista documentariste. «Je ne suis pas sociologue, je me vois franc-tireur, s’amuse l’artiste. J’habite Rouen et croyez-moi, des photographes, il n’y a en pas beaucoup dans le coin.»

Ce portraitiste hors norme se révèle à mots mesurés, imperméable aux modes criardes, aux formules flashy. «Une part de notre société peut hurler le culte de soi sur Instagram et parler fort. Depuis une vingtaine d’années, je vois l’impact de ces réseaux qui crée du collectif mondial. Avec aussi des travers navrants, parfois si pauvres au niveau culturel.» Il soupire. «Après tout, je ne rêve pas d’être star. Et je reste sidéré par la force que les gens sont prêts à investir dans le groupe. Tant que d’autres couches de population manifestent le besoin de l’autre, ça me va.»

Adepte du dépouillement, Charles Fréger n’apprécie pas les artifices de façade déployés par un JR entrepreneur, pas plus qu’il ne ressent de charisme dans les opérations vues du ciel d’un Yann Arthus-Bertrand. Les portraits en immersion «sauvage» de Richard Avedon, chroniqueur des élégances huppées, l’épouvantent. «Certains y voient de l’humanisme. Je n’y décèle qu’une pratique égocentrée, du cinoche hollywoodien qui met les écailles luisantes d’un boa à égalité avec les pores charbonneux d’un visage de cow-boy.» Raymond Depardon trouve grâce à ses yeux, «avec son côté muséal révélateur d’une ère en voie de disparition.»

Car une image dit autant sur son auteur que sur son modèle. «Avec ce seul dénominateur d’être tous assis sur les épaules des géants! De là, je continue mon chemin. J’aime l’idée d’inventaire comme Albert Racinet, représenter le monde sans vouloir le changer ni le contenir. Juste rendre compte du bout de ma lorgnette, de ce moment beau et poétique où tout à coup, vous pouvez croire que la photo peut enregistrer le monde.» (24 Heures)