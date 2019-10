Circuit tourne depuis 20 ans

Une toile vient d’être accrochée à quelques jours de la fin de l’exposition, ce samedi. Une autre, le diptyque du Jurassien Max Kohler qui aurait fêté ses 100 ans cette année, a migré sur un autre mur. Des fils courent le long du sol, mais l’essentiel est ailleurs dans les 250 m2 du centre d’art lausannois Circuit: il est dans cette vitrine où s’étalent, dans une longue litanie aussi esthétique qu’historique, les fax reçus jusqu’au début des années 2000. Ou dans cette correspondance tenue par le Parisien Julien Prévieux qui s’applique à répondre aux offres d’emploi par des «Lettres de non-motivation».

L’essentiel fonde aussi le puissant parti pris d’une exposition anniversaire et le choix d’inviter des artistes stoppés dans leur aventure artistique – parce que le monde l’a rendue difficile à tenir ou par réaction aux déviances du marché de l’art. Et, avec eux, des plasticiens travaillant sur l’instantanéité, l’idée de la disparition ou de l’inversion des choses comme Dominique Petitgand, artiste sonore qui a cette fois traduit les sons par des mots.

Le riche passé du centre d’art transpire de partout. Certaines signatures lui sont fidèles depuis les débuts, mais si Circuit fête ses 20 ans, il fuit l’âge de raison comme un adolescent trop jaloux de sa liberté d’être, de dire et de donner à regarder. Ici, l’art s’expose en apesanteur, détaché des cadres institutionnels et sourd aux lois mercantiles. Ici, le long des voies CFF à l’est de la gare de Lausanne, une exposition peut même évoluer en cours de route – «Ellipse» en est d’ailleurs à sa quatrième version en un mois. «L’idée n’était pas de faire dans la nostalgie, mais au contraire de chercher de nouvelles règles du jeu, lance Damián Navarro, artiste et codirecteur depuis 2015. Ce centre d’art reste un outil incroyable pour tester les limites.»

Le 21 novembre 1998, ils étaient cinq jeunes artistes (Natacha Anderes, Luc Aubort, Philippe Decrauzat, François Kohler, Didier Rittener) à positionner Lausanne dans le circuit de l’art contemporain. Deux décennies plus tard, tous gravitent encore autour de Circuit, dont son codirecteur, François Kohler, ravi de continuer à «fomenter» dans l’art. «Lorsqu’on s’est lancés, John Arm­leder et Sylvie Fleury sont tout de suite venus voir ce qu’on faisait. Les choses bougeaient, Pierre Keller était arrivé à la tête de l’Écal en 1995 et il y avait eu l’aventure expérimentale du collectif M2 à Vevey, mais Lausanne n’avait plus vraiment de lieux d’art, ce qui fait que nous avons facilement obtenu les budgets existants qui n’étaient pas attribués.» Une opportunité qui n’a comprimé ni les défis ni l’art de la débrouille! «Pour la première exposition, chacun de nous devait solliciter un artiste venant au minimum de Suisse alémanique. Pour les cartons d’invitation, on a commencé par user de la gratuité des cartes de changement d’adresse de La Poste. Ça a marché une fois, deux fois… Puis ils nous ont gentiment renvoyés à l’étude de leurs tarifs préférentiels.»

Un engagement social

Autres témoins d’un autre temps, les classeurs fédéraux alignés sur un rayon de la bibliothèque racontent la suite de l’histoire. François Kohler tourne les pages, toutes soigneusement chemisées, et mieux que des mots, ce sont elles qui expliquent le lien, indéfectible, avec Circuit. «On est attachés à nos archives, elles documentent ce travail qui ne demande qu’à être poursuivi.» Comme cette volonté originelle de défendre une approche et de mettre en avant l’artiste – déjà plus de 400 en ont profité répartis sur une moyenne de neuf événements annuels. «L’idée est de s’impliquer, de rendre visible l’art et pas de le produire. C’est un engagement vis-à-vis de la cité, un engagement social», poursuit Damián Navarro.

Artistes établis, artistes émergents, les générations, les arts visuels et la musique se croisent depuis vingt ans autour d’un contenu. La définition de Circuit en restera là, volontairement floue, ses membres entrés en résistance contre le système d’une sélection commerciale de l’art, plus à l’aise avec ce qui ne fait pas… Circuit! Lausanne aussi a évolué, le réseau des lieux d’art s’y est dynamisé, densifié. «Il y a vingt ans, nous étions face à un vide, rappelle François Kohler, au lieu de nous exiler, on a choisi de le remplir. Aujourd’hui, ça bouge beaucoup. Des lieux d’art ouvrent, d’autres ferment, c’est presque devenu une norme pour un étudiant de faire cette expérience.» Le réseau cumule différentes approches et des énergies multiples, dans le même quartier mais à l’ouest de la gare, Plateforme 10 y amène dés­ormais les siennes. «Enfin! Ça fait longtemps qu’on attendait, lance François Kohler. À voir comment l’outil sera utilisé…»