D’Adèle Blanc-Sec à Nestor Burma, le monde de Tardi s’expose à Bâle

Du dessin, il parle comme d’un «médicament». Après cinquante ans de carrière, Jacques Tardi n’éprouve aucune lassitude lorsqu’il s’assied à sa table de travail. Toujours sur la brèche, des projets plein la tête, ce monument de la bande dessinée n’est pas du genre à se retourner sur son parcours. Pour le Cartoonmuseum de Bâle, l’auteur d’Adèle Blanc-Sec a néanmoins ouvert grand ses cartons, pour en extraire plus de 200 planches et dessins originaux. Une merveille.

Des dessins de presse à Adèle Blanc-Sec

Aux cimaises ainsi que sur quelques parois en verre, c’est tout l’univers de Tardi qui s’affiche à travers une vaste rétrospective, superbement documentée. Nestor Burma y fait bon ménage avec les poilus sacrifiés et les simples soldats des deux guerres mondiales, au cœur de son œuvre. Iconique, Adèle Blanc-Sec est là bien sûr, avec son cortège de savants fous, de ptérodactyles et de momies en folie. Sans faire l’impasse sur ses différentes adaptations littéraires et collaborations avec de grands écrivains (Céline, Manchette, Vautrin, Pennac), l’expo dévoile aussi des aspects moins connus de Tardi, à l’image de ses dessins de presse ou de ses affiches et illustrations pour le cinéma. Une brassée de documents, esquisses, photos, journaux et albums complète une présentation qui ravit aussi bien les amateurs éclairés que le grand public.

Immédiatement reconnaissable, puissant, tout à la fois réaliste dans les arrière-plans, et stylisé quand il s’agit d’animer des personnages, le trait de Tardi prend toute sa valeur sur ces originaux qu’il convient de scruter de tout près. On y découvre la minutie de l’homme sacré Grand Prix d’Angoulême 1985, à travers ses repentirs à la gouache blanche, visibles sur le trait à l’encre de Chine, tout en rondeur relâchée.

Engagé davantage que militant

Maître du dessin contrasté aux ombres dures, l’auteur de «C’était la guerre des tranchées» se double d’un narrateur à la plume acérée. Au-dessous d’une image horizontale saisissante montrant des troufions chair à canon jetés dans une fosse commune, le texte claque: «Tu veux des chiffres? Une comptabilité historique pour l’avenir? 10 000 000 morts! Combien d’années d’espérance de vie ensevelies à jamais dans la boue?»

Engagé davantage que militant, résolument du côté des petites gens et des oubliés, Tardi a aussi réalisé des illustrations marquantes autour des textes de sa compagne, la chanteuse Dominique Grange. Le Cartoonmuseum en montre quelques-uns. Et accorde une large place aux planches de sa dernière série, «Moi, René Tardi, prisonnier au Stalag II B», dont la figure centrale n’est autre que son père. Un chef-d’œuvre, un de plus.

(24 heures)