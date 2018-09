David Lynch essore l’encre noire de ses idées

Les yeux dans les yeux avec ces bestialités grimaçant sur le papier, on a envie de parler cinéma. Vraiment! Et de tirer un parallèle entre l’intensité émotionnelle surgissant de ces bribes gravées d’une histoire et le septième art. Un réflexe d’autant plus vif que l’auteur de la centaine d’œuvres papier exposées, dès vendredi au Musée Forel, à Morges, n’est autre que le génial réalisateur d’«Elephant Man». Mais le plasticien David Lynch méprise cet enchaînement-là, si contraire à sa mythologie personnelle. Depuis que le gosse du Montana a vécu la nécessité de devenir artiste comme «une bombe lui tombant sur la tête», cette urgence ne l’a plus quitté. De «Six Figures Getting Sick» (1967) à «Twin Peaks, the Return» (2017), elle a juste poussé toujours plus loin les frontières de son univers visuel, stimulant son originalité, le gorgeant d’images mais sans jamais perdre de sa fougue expressive sur la toile, ni sur le papier. Un artiste total, complet. Paris et la Fondation Cartier en 2007, puis Philadelphie et l’ Academy of Fine Arts en 2014 ont été les premiers à le célébrer, Lynch en a fait un moteur comme une évidence. Et s’il en fallait une preuve, à l’heure de l’interview par visioconférence, les phrases s’enchaînent, calées depuis longtemps!

Le septuagénaire aime s’étendre sur les bienfaits de la méditation transcendantale et ne se lasse pas de répéter que son inspiration ne vient pas de ses rêves nocturnes mais qu’il a fait allégeance au règne de l’idée. Et… les images tournent! En boucle. «Une idée en entraîne une autre, exactement comme à la pêche. Il faut de la patience, ne pas croire que le premier poisson est tout de suite le bon. Ces idées, comme les poissons d’un océan, appartiennent à tout le monde. Alors lorsque vous en tenez une bonne, vous pouvez être fiers.»

Graveur, Lynch extrait les siennes de l’informe et défie le temps arrêté. Elles refluent, fluides. Crépusculaires ou incandescentes, elles captent l’esprit, elles l’asphyxient. Qu’une poupée hante les souvenirs d’une figure, qu’une femme se rie du magma qui l’entoure, que des bras se tendent exagérément pour trouver – ou pas – leur proie, le noir broie les émotions. Puis il les plaque. Terribles! Stridentes. Mais entraîner l’artiste sur le terrain de cette beauté violente qui trame ses œuvres papier, lui demander s’il est de ces obsessionnels, de ces dessinateurs sériels ou s’il se voit plutôt comme le narrateur d’une histoire sans fin, c’est sortir des rails. Les réponses se font alors, plus succinctes. «On peut voir de la beauté dans toute sorte de choses, tous les jours! Moi je suis un traducteur d’idées, peu importe le médium. Arts visuels, cinéma, musique, chacun d’eux est infiniment profond, chacun me parle. Et lorsque le dialogue se noue, les idées viennent et s’enchaînent jusqu’au grand frisson de la création.»

Ce flirt entre l’étrange et le familier, les effets de rideau, de transparence, de luminosité, les scènes, les boîtes: tous les repères lynchiens se bousculent mais l’omniprésence du mouvement frappe. De l’image en mouvement. Et si à la Fondation Fellini, à Sion, l’Américain signe un hommage mimétique avec l’œuvre du maestro, à Morges, seule son esthétique personnelle parle. Du noir. Des abysses. Des êtres. Elle pulvérise comme elle révèle, elle repousse comme elle étreint, laissant toujours dans cet entre-deux où l’humour ose sinuer… très libre!

Pris par «Twin Peaks»

Un vrai coup de cœur pour Yvan Schwaab, directeur de l’institution morgienne. «Il date de 2010, au Festival Images Vevey qui l’exposait. À l’époque, j’étais déjà en train de chercher un élément fort à mettre à l’affiche du 100e anniversaire du Musée Forel, alors j’ai tenté ma chance. L’accord est tombé rapidement, mais David Lynch pris par le tournage de «Twin Peaks», il a juste fallu du temps pour que les choses se fassent.»

Une fois les caisses livrées, le directeur y a même découvert quelques ajouts surprises. Des petites choses. Manifestes intimes. Cartons d’exposition ou extraits de vie comme le faire-part de mariage de l’artiste avec l’actrice Emily Stofle. Un éclectisme assumé dans une salle, les autres pièces cristallisant les énergies contraires d’un thème, puis d’un autre, atomisant toute chronologie. Pour autant qu’il y en ait une! Les corps crépitent d’amour, peut-être de désamour. Des armes pointent, les villes crachent leur feu et l’histoire va et vient tel un seul souffle composite. Alors… David Lynch la dessine encore et encore. «Je suis dans une dynamique d’action, réaction, sentant que là quelque part, il y a quelque chose à saisir que je n’ai pas encore. Donc je reste en éveil.» (24 heures)