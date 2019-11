En portraitiste, Vincent Perez décline ses «Identités» à Vevey

Tout le monde ne le sait pas mais Vincent Perez, avant de soupirer d’amour dans le «Cyrano de Bergerac» de Rappeneau, avait entamé une formation de photographe. Quarante ans après son apprentissage et ses cours au Centre d’enseignement professionnel de Vevey, le Lausannois revient sur la Riviera pour exposer ses images au Musée suisse de l’appareil photographique. Fort d’une passion qui s’était rallumée lors du tournage du film «Indochine», l’acteur s’est replongé dans la discipline à partir de 2010, en travaillant au moyen format. «La photographie est le seul moyen d’expression avec lequel j’ai un rapport direct», a-t-il confié au directeur, Luc Debraine.

«Je peux vraiment être moi-même. Je peux créer mon propre univers sans passer par les autres.» Ses portraits de Russes, issus d’une collaboration avec l’écrivain Olivier Rolin (ils ont cosigné l’ouvrage «Un voyage en Russie» chez Delpire), et de Parisiens s’exposent en ce moment à Vevey sous l’intitulé «Identités». Une quinzaine de tirages et une projection qui permet de multiplier les images permettent de se confronter à son travail de contact, de proximité avec des modèles parfois rencontrés dans la rue. Ses portraits dans les communautés africaines de Paris – de sapeurs notamment – impressionnent par leur fraîcheur et leur sens du dialogue, là où les images de Russie témoignent plutôt des mornes rémanences d’un passé communiste.