«Get a nerve», jumeau remuant d’Artgenève

Ses augustes façades XIXe n’ont assurément jamais vécu pareille invasion: un immense crabe gonflable y crapahute, armé d’un couteau. Dans ses jardins d’ordinaire bien peignés est apparue une espèce de main noire arachnéenne, un doigt levé vers le ciel, à côté d’un boulet argenté dont la chaîne semble attendre d’assujettir un monstrueux malfrat. C’est à l’invasion d’une troupe de créateurs déjantés que la Villa Sarasin doit d’être sens dessus dessous. Jusqu’à dimanche, elle accueille «Get a nerve», une manifestation née de l’imagination débridée d’Elena Montesinos. La curatrice et artiste genevoise a proposé à Artgenève de lui «offrir un alter ego non commercial» durant les cinq jours de la foire, à un jet de peinture de Palexpo.

«Dans tout ce concept, il y a un truc du rêve devenu réalité, commente-t-elle, la voix un brin voilée par une soirée d’ouverture finie à l’aube. Je suis venue voir Thomas Hug (ndlr: directeur d’Artgenève) avec une idée loufoque et il m’a fait confiance.» Première toquade, le blase de l’événement, «Get a nerve», anagramme du nom de son digne grand frère, comme le sont «Tag venere» et «Nevergate!» graffés sur la navette qui pendule toutes les trente minutes entre le lieu d’exposition et la gare routière, de 18h à minuit. Car les réjouissances incluant concerts, vidéos, performance, dermographie, art ongulaire et chromothérapie se consomment nuitamment.

Toiles sauvages et gentil monstre

Outre le parc, la fantaisie des artistes envahit la bâtisse de la cave au grenier. «On avait envie que les gens se dépassent, explique la directrice. Qu’ils s’appuient sur la villa et ses aménagements pour les détourner.» Pas question, cependant, de faire subir d’outrages à l’édifice. Par exemple, étant donné l’interdiction de percer un seul trou dans les murs, il a été décidé d’utiliser les clous existant pour une exposition de «Bad painting», coordonnée par Josse Bailly et Hayan Kam Nakache. Les deux jeunes peintres et leurs compères ont remplacé les sages tableaux qui ornent habituellement les parois par des toiles autrement plus sauvages. Ailleurs, Sandrine Pelletier a fait disparaître un rideau derrière une tenture sombre, dont le haut est orné de mains qui s’accrochent à la barre à la place des anneaux.

Dans le hall d’entrée, une installation mobile d’Alexandre Joly met d’emblée en joie. Sur un grand disque tournant recouvert de sel, de bougies et de gentianes séchées, trône une grosse tête en peluche couleur crème, une carapace de tortue en guise de visage. Rappelant vaguement le yéti, le gentil monstre semble plongé dans une transe chamanique qui lui colle un sourire rêveur plein de petites dents.

Deux salles sont consacrées au culte de l’argent avec, entre autres, une composition du street artist YGREK réalisée avec des pièces de 10 centimes escortée de plusieurs œuvres délicates du Parisien Dai Dai Tran qui, de son scalpel virtuose, décompose les motifs des dollars pour les réagencer, façon poyas du grand capital. De la véranda attenante, les moins de 18 ans sont bannis. Car y sévit le performeur australien Tim Patch, alias Pricasso (comprendre «Péniscasso»): le monsieur, vêtu d’un rien de vinyle rose, peint avec son zizi. Plus loin, le public peut découvrir un ensemble d’œuvres conçues par des artistes dont le gagne-pain consiste à monter les expositions dans les musées et les galeries. «Une occasion de révéler le talent de tous ceux qui travaillent dans l’ombre de grands noms ou pour des accrochages d’envergure», souligne Président Vertut, cocommissaire de «Get a nerve».

Du fusil aux tartes au fric

Au premier étage, le plasticien Christian Gonzenbach a installé un stand de casse-pipe pop. Alignées sur fond bleu pastel, des figurines en argile crue, recouvertes de peinture aux teintes acidulées, attendent les tirs de fusil à air comprimé. Le visiteur choisit une statuette à estropier et peut l’emporter après sa séance de «destruction créatrice». Un étage plus haut, un coin est réservé à diverses publications: microédition, sous le pilotage de Leticia Ramos de la librairie Cumulus, fanzines et projet Macaco press. En face, le bar propose, entre autres, des «tartes au fric», petits délices au chocolat surmontés de pièces de 5 francs dessinés par Elena Montesinos et pâtissés par David Paganel. Pour la bière artisanale, direction le sous-sol, où sévissent également les tatoueurs – dans la cuisine! – comme les DJ et les musiciens programmés par Damien Schmocker, d’Urgence Disk. À côté, l’opportunité est donnée de se faire tirer le portrait dans le studio photo à l’ancienne d’Alex Gerenton et Barbara Versluis.

Bref, on peut picorer un peu de tout chez «Get a nerve». Toutefois, gare à ne pas se laisser effrayer par le caractère foutraque de l’affaire. «Ce n’est pas un festival off, mais autrement, martèle Elena Montesinos. La qualité est là!» On ne peut que souscrire, comme le font quelques figures célèbres de l’art contemporain, comme Olivier Mosset, Christian Robert-Tissot ou Gianni Motti, présents tant à la Villa Sarasin qu’à Artgenève. Comme le résume Président Vertut, «ils font les sérieux là-bas et vienne s’amuser chez nous!»

«Get a nerve» Jusqu’au dimanche 3 février à la Villa Sarasin. www.getanerve.org (24 heures)