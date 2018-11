Hodler, un riche centenaire

Bien sûr, Ferdinand Hodler n’a pas eu son film pour le centenaire de sa mort comme Rodin l’année dernière, Vincent Lindon dans ses traits, Jacques Doillon à la caméra. Il n’a pas non plus généré le buzz international d’Egon Schiele et de ses nus rhabillés avant d’être placardés en teaser des expos commémoratives de son décès il y a un siècle à Vienne. Mais pour ses festivités à lui, le Bernois disparu le 19 mai 1918 dans son appartement avec vue sur le Léman, a tout de même eu droit à 47 secondes de vie supplémentaire! Des images filmées en 1896 (voir la vidéo ci-dessous), les seules connues à ce jour et – miraculeusement – révélées en ouverture d’une course à l’événement qui s’est jouée en plusieurs temps et se joue toujours.

Pour les musées, pour les éditeurs, une année commémorative, c’est forcément de la lumière à prendre. Mais comment éviter qu’elle ne soit artificielle? Ou ne dépasse pas le stade du bon prétexte! «Nous évoluons dans une société fonctionnant culturellement à partir de jalons, ils nous permettent de nous arrêter et d’activer le souvenir. Les récentes commémorations autour de la Grande Guerre l’ont démontré, ce sont des moments qui attirent l’attention», plaide Niklaus Manuel Güdel, directeur des Archives Jura Brüschweiler, le très riche fonds sur la vie et l’œuvre de l’artiste. «Or, sans Ferdinand Hodler, qui, à l’aune de son pays, a rappelé ce qu’est l’identité, la Suisse aurait une image différente. Sans ce Hodler, ses envies de modernité et de grandeur, elle n’aurait pas l’iconographie qui est la sienne aujourd’hui. La piqûre de rappel peut donc servir dans un XXIe siècle globalisateur.»

L’appel de la découverte

Par effet de ricochet, cette piqûre dopée par les projecteurs braqués en continu sur l’artiste sert aussi dans les salles des ventes. Ainsi Drouot-Paris vendait son Hodler lundi, «une pépite, une œuvre inédite» – un taureau pâturant dont il existe tout de même quatre autres versions! La communication toujours aussi musclée, la maison annonçait le lendemain que le petit format, rentré en Suisse chez un particulier pour 145'300 euros, tenait un record… Entre les lignes, il fallait lire un record restreint à ses propres murs.

La vraie découverte de l’année, une huile de l’époque symboliste réalisée dans le contexte du «Rêve», s’est vendue début novembre, à Berne, chez Dobiaschofsky. Avec un compteur qui s’est arrêté pile sur le prix estimé de 190'000 francs. «Lorsque ses propriétaires sont venus nous trouver, c’était ce printemps, raconte Thomas Jarek, le tableau était encore inconnu des chercheurs, c’est dire l’exaltation du moment!» «Mais si, dans son acquisition par un collectionneur européen, on peut voir le signe d’un accroissement de l’intérêt de l’étranger, grâce notamment aux événements montés en Autriche et en Allemagne, je ne ferai pas lien entre l’année Hodler et le choix de mettre cette pièce en vente, tempère le responsable du département tableaux. Et pas davantage avec le montant obtenu, les prix sont établis à un très bon niveau depuis longtemps.» C’est peu dire: les 10,9 millions de francs records du «Lac Léman vu de Saint-Prex» datent de 2007, chez Sotheby’s à Zurich. «On pourrait croire le plafond atteint, remarque Nadja Scribante-Absturz, du département art suisse de Christie’s, mais regardez le dernier record de David Hockney. Le marché évolue, il est à l’écoute des événements, et une année commémorative peut servir d’accélérateur, avec des retombées susceptibles d’intervenir plus tard.»

Orsay augmente sa collection

Donc pas de grosses surprises sur la calculette, mais des marques d’intérêt significatives, notamment du côté du Musée d’Orsay. La seule institution française à collectionner le Bernois a fait passer son inventaire de trois à cinq pièces cette année avec l’entrée du «Portrait du jeune Werner Miller», grâce à une vente de gré à gré, et du «Portrait de Mathias Morhardt», décroché 255'000 francs chez Beurret & Bailly à Bâle. Mais plutôt que de faire jouer la simultanéité avec une année festive, il est question d’une politique d’acquisition active pour le temple des avant-gardes du XIXe siècle.

«Hodler, dans sa démarche autant que dans sa personnalité et sa carrière, était quelqu’un de très international, commente Sylvie Patry, directrice de la conservation et des collections d’Orsay. Il s’agit, et nos acquisitions vont dans ce sens, de rendre justice à son envergure d’avant-gardiste en plus de renforcer nos fonds pour nous permettre de donner une vision plus européenne de la création à la fin du XIXe siècle. D’ailleurs, il faudrait qu’il soit acheté par d’autres musées encore, en dehors de Suisse, afin de s’insérer dans le récit international. De notre côté, ce qui nous manque, c’est un grand tableau de la période symboliste, celle qu’il a d’ailleurs le plus exposée à Paris.» Le gain de visibilité internationale pourrait venir de Dallas, écrin de la collection privée la plus importante hors de Suisse et dont il se murmure qu’elle devrait être en partie léguée à une institution publique. «L’enjeu est hors des frontières», Niklaus Manuel Güdel le dit, un dialogue avec Gustave Courbet à Ornans est au programme de 2019, «avec pour objectif de replacer le peintre de «La nuit» dans l’histoire de l’art internationale, la Suisse ayant été bien ratissée cette année».

Il y a eu Pully et Winterthour, il y a encore Genève et Berne, avec un tour d’honneur qui a rallié les foules. Et plus encore, à entendre Delphine Rivier, directrice du Musée d’art de Pully. «Pour nous, en créant de la visibilité, de la légitimité, en suscitant de nouveaux projets, l’aventure Hodler a été un véritable accélérateur: on sent que nous sommes en train de passer un cap.» (24 heures)