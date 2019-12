Jacques Walther balade son trait dans les profondeurs

L’abstrait ne l’est jamais vraiment avec Jacques Walther, un peintre qui écrit… Qui aime écrire! Des vers. Des pensées. Des textes. Ainsi à Morges, au Musée Alexis Forel, Dacha Abbet, commissaire de l’exposition, a souhaité qu’on lise, qu’on entende le sexagénaire né au Maroc et revenu en Suisse cinq ans plus tard, au décès prématuré de son père. «Jacques est très philosophe, ce qui se voit très bien dans le choix de ses sujets, explique-t-elle. J’ai donc trouvé intéressant que l’on retrouve sa parole dans l’exposition.»

«Créer des poèmes visuels où se rencontrent l’intime et l’universel»

Denses et pénétrants comme ses aplats de couleur, déliés comme ses traits, les mots courent tel un écho à l’œuvre peint. «Créer des poèmes visuels où se rencontrent l’intime et l’universel, les terreurs et les éblouissements de la vie sur terre, les grandes questions déstabilisantes et les petits conforts rassurants...» Le Lausannois —son atelier est au Flon — évoque encore la descente dans les profondeurs, terriennes ou spirituelles, là où se trouve l’origine d’un mouvement, comme les prémisses d’une action. D’une idée. D’un ressenti.

La gestuelle discourt tout autant, on la sent aspirée vers le centre, comme attirée là où le trait réseaute, filament ou grésillement, forme ou non-forme. Avant de venir s’exprimer à fleur de toile, chargé de sens et de sensations devenus visibles. Parfois les contours s’organisent pour figurer, ils s’humanisent, unissent leurs sensualités. Ils dansent comme sous les ciseaux de Matisse ou racontent des joutes, incarnés dans des morphologies plus géométriques, proches de Picasso.

Il y a aussi des envies de dire… ouvertement! Ou du moins, plus nettement, les choses. Pris dans ce même mouvement de balancier entre les profondeurs et la surface, les collages de Jacques Walther coagulent des strates et additionnent des réalités. Celles de cartes géographiques, d’articles de journaux. De photos anciennes. De représentations d’œuvres iconiques de l’histoire de l’art. Distribuées linéairement, ces réalités sont médiatiques, historiques, d’autres sont peintes ou même écrites, mais toutes infusent dans une même atmosphère colorisée qui filtre les images.

Faut-il voir un anachronisme entre l’«Adam et Ève» de Dürer, saisis sous le pommier du péché originel, et les barres d’immeubles insipides des banlieues? Un antagonisme entre «La Cène» de Léonard de Vinci et des nébuleuses populaires? Faut-il réellement chercher un lien entre le même Vinci en penseur universel et Martin Luther King immortalisé au moment de son cultissime «I have dream». Ces différentes mythologies sont-elles simplement accolées ou opportunément collées dans un même espace? Dacha Abbet a sondé l’artiste. Sans succès! Cette série de collages, pourtant plus personnelle et plus singulière encore que d’autres, amène au grand partage de connaissances. Les références fusent, plurielles, elles touchent à l’affect, à l’intellect, à l’empirique comme à l’universel, pour se fondre dans le temps de l’œuvre. À chacun d’y inscrire son histoire...