Jean Dubuffet aimait voir ses œuvres en photo

«La vie en couleurs» d’un Lartigue aux éblouissements vifs et intimes

Après l’exposition Jean Dubuffet sous forme de plongée savante dans le laboratoire d’un peintre et sculpteur qui a plusieurs fois marqué l’histoire de l’art, celle de Jacques Henri Lartigue (1894-1986) ouvre un espace où la sensualité et le pur bonheur des yeux sont récompensés avec un allant plus direct. «La vie en couleurs» s’échappe ainsi avec fougue de l’imagerie en noir et blanc qui a fait la réputation du photographe. En 1974, l’auteur du portrait officiel de Valéry Giscard d’Estaing ne jouit pourtant d’une reconnaissance internationale que depuis 1963, date d’une rétrospective au MoMA de New York. Sa séduction visuelle tient peut-être à cette révélation tardive (qui a largement fait oublier son travail de peintre) mais qui lui a permis d’œuvrer dans l’indépendance la plus totale. Quand le monde le découvre, Jacques Henri Lartigue est photographe amateur – mais éclairé! – depuis des décennies, animé par le besoin très privé de retenir le temps qui passe, de graver ses éblouissements domestiques.



«Sauront-elles m’obéir, ces photos en couleurs, si nouvelles que l’on peut leur confier toutes ses illusions? Illusions de ne rien perdre, de tout attraper et de tout conserver.» Enregistrant ses activités touristiques et sportives, Jacques Henri Lartigue ne dévie jamais du chemin de ses obsessions esthétiques très intimes. Rayonnantes vacances balnéaires sur la plage du Carlton de Cannes ou brumes matinales sur les collines d’Opio: dans cette sélection de prises de vues en couleurs – des essais commencés dès les années 1920 – se laisse toujours percevoir le désir de chérir, de sublimer et de statufier un bonheur intime. Mais «La vie en couleurs» démontre aussi la vivacité d’un Lartigue capable, lors d’un passage à Parme, de «fixer» avec acuité trois sœurs en noir devant le baptistère ou de saisir les faubourgs encore ruraux de Rome en 1960. Une célébration de l’œil voyageur et enchanteur.