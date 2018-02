Juan Martinez entre dans le jeu de la vie et de la mort

Le Verbe d’abord! Il est rare, dans une exposition de peinture, de l’entendre aussi fort. Arqués sur une syntaxe de la récurrence – têtes fantomatiques, physionomies universalisées, empreintes, signes symboliques – les mots de Juan Martinez viennent des profondeurs métaphysiques. Mais ils ne narrent pas, ils résistent, ils ne définissent pas, ils emportent dans une autre dimension. Plus poétique. Une sorte d’écran flirtant avec les brumes surréalistes, une envie de prise et de mise à distance d’un monde dont on ne veut plus voir les égarements et les supplices.

Bémol! Dans les derniers grands formats exposés à la Galerie Numaga à Colombier par l’Andalou et Vaudois de longue date, ces mots ne gagnent en puissance que lorsqu’ils s’incarnent dans la matière, que lorsque le peintre se laisse aller à son envie de peinture. Le bénéfice est pour la force de frappe, elle redouble, une profondeur naît des niveaux de lecture qui se croisent alors que la vie et la mort échangent leurs priorités. Des formes sédimentent l’ombre, elles s’en extraient, seraient-ce des silhouettes humaines? Des victimes silencieuses? Une foule consentante prête à revenir dans le jeu? Le Verbe! Juste le Verbe, mais pas de récit… Face à l’œuvre de Juan Martinez exposée jusqu’à dimanche là où tout a commencé ou dans un accrochage collectif jusqu’au 11 mars à la Fondation Maeght à Saint-Paul-de-Vence, à chacun de prolonger la réflexion. De l’intime au collectif et forcément identitaire! (24 heures)