L’aéroport, purgatoire de l’ère moderne

Conjuguer un catéchisme séculaire au futur contemporain. Voilà l’axiome sur lequel se fonde le discours esthétique du collectif russe AES + F, fondé en 1987, dont on peut actuellement découvrir l’univers baroque et foisonnant au Musée d’art et d’histoire (MAH). Constituées essentiellement de photographies et tricotées à la pelote métaphorique du theatrum mundi (Ndlr: le monde comme théâtre), les mises en scène méticuleuses du quatuor entrelacent citations classiques et mondes virtuels, puisant aussi bien aux sources bibliques et mythologiques de l’histoire de l’art qu’aux fontaines numériques de la globalisation.

Réalisée entre 2011 et 2013, leur «Allégorie sacrée» illustre de façon spectaculaire ce savant métissage. Le cœur de cette œuvre plurielle consiste en une installation vidéo, déclinée en plusieurs collages photographiques – comme «L’Élégie de neige», ci-dessus – qui s’inspire librement d’un tableau éponyme peint par Giovanni Bellini à la fin du XVe siècle, dont le sens demeure résolument obscur. «Il représente diverses figures sur une terrasse devant un paysage, révèle Lada Umstätter, conservatrice en chef des beaux-arts au MAH. Beaucoup, comme la Vierge ou saint Sébastien, sont identifiables, mais que font-elles là? Selon l’interprétation la plus consensuelle, il s’agirait d’une représentation du purgatoire.»

«L’Élégie de neige» transpose la scène dans un aéroport enseveli sous un manteau blanc, peuplé de personnages à la plastique léchée, figés dans des gestuelles empruntées à l’art religieux. Aérogare oblige, les retards interminables ont fait s’amasser ces individus d’horizons ethniques et sociaux très variés. Bien qu’emmurés dans leur rêverie, ils expriment ensemble la mosaïque des réalités humaines, fondant un mythe universel. Tout en attendant leur transfert, en charter, vers l’enfer ou le paradis.

Theatrum mundi Jusqu’au 7 octobre au Musée d’art et d’histoire, 2, rue Charles-Galland (24 heures)