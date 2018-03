L’arme sous le feu des créateurs

La Suisse dans le trio de tête

Il y aurait dans le monde 875 millions d’armes à feu, dont les deux tiers sont détenus par des particuliers, selon une estimation réalisée par le Small Arms Survey, un centre de recherche rattaché à l’Institut de hautes études internationales et du développement à Genève. La palme revient sans surprise aux États-Unis, avec 265 millions d’armes, soit 1 pour 1,2 habitant. Le pays a connu depuis 2013 une fusillade par jour en moyenne, et 36 2525 personnes sont mortes par armes à feu en 2015. Concernant le nombre d’armes rapportées à la population, la Suisse arrive en troisième position derrière les USA et le Yémen.



Dans notre pays, le nombre d’armes à feu pourrait avoisiner 3,4 millions, soit une pour 2,4 habitants. Chaque année, 229 personnes y décèdent par balle, près de la moitié avec une arme de service. La première cause est le suicide (76%), ce qui en fait le taux le plus élevé d’Europe. Un geste fatal qui concerne presque toujours des hommes (96%).