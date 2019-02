L’invitation à vivre dans une peinture bouscule les sens

Une vraie foule, des curieux, des enthousiastes, autant d’impatients devenus assez patients pour admettre presque une heure de retard: la ruée vers l’art de Maya Rochat a bien eu lieu vendredi soir à l’Arsenic. En plus de son exposition à Saint-Sulpice, la Lausannoise y a ouvert un nouveau chapitre de «Living in a painting» après ceux présentés lors d’une année 2018 conquérante entre la Tate Modern de Londres, Paris, Milan et Singapour. Installation géante, poème de l’éphémère, la création en mouvement et en accord avec les colorations électro-pop du Suisse Buvette embarque dans un autre univers.

Logiquement, l’envie vient de s’arrêter sur la pratique, sur cet art très singulier de jouer du rétroprojecteur pour voir les choses en grand, de susciter les liaisons aussi passionnelles que conflictuelles entre l’eau et l’encre. L’effet confine à l’alchimie, dessine de nouvelles géographies sur les différentes tentures couvrant le sol, le plafond comme les parois, et restaure l’idée d’une beauté pure. Sans récit, ni justificatif! Mais c’est aussi au titre de la performance de l’artiste, Prix Mobilière 2019, qu’il faut s’intéresser! «Living in a painting», l’invitation est littérale, immersive et… stratégique: elle brise les codes parfois ronflants de l’exposition muséale comme elle atomise les fausses promesses de l’art à consommer. D’abord silencieux, médusé, le public prend le temps d’amadouer cette invitation avant de continuer à vivre en trouvant le chemin du bar et en parlant. Il y a de l’enchantement dans l’air, à la fois collectif et rassembleur, tout en laissant chacun développer ses propres sensations. Bref! La définition de l’art. (24 heures)