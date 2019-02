L'ouverture du MCBA échappe aux radars étrangers

L’oubli pourrait en dire long sur le chemin à parcourir, encore, afin d’assurer sa place sur la carte des lieux d’art plébiscités par le public. Si pour le Musée cantonal des beaux-arts, le sablier s’écoule désormais du bon côté – et sous les yeux de son premier cercle de fidèles – sa renaissance sur le site de Plateforme10 échappe encore à certains radars d’importance!

Fin décembre, à l’heure de publier son top 10 des ouvertures de musées dans le monde, le très respecté «The Art Newspaper» zappait totalement l’événement lausannois, mais pas la Suisse. Réussissant à débusquer Susch – 211 habitants dans les Grisons – et son nouvel antre pour l’art contemporain pourvu par une collectionneuse polonaise sur les vestiges d’un monastère médiéval. Parmi les autres sites friands de ces listings destinés aux amateurs comme aux touristes, une seule exception, «Forbes» qui repérait «L’ouverture de la première étape d’un futur quartier des arts à Lausanne.»

À huit mois d’une ouverture attendue depuis plus d’une décennie – l’échec dans les urnes d’un premier projet –, la question de la notoriété n’a rien d’une coquetterie. Elle a pour écho des investissements conséquents (84 millions pour cette première phase) et se pose sur un échiquier national où Bâle, Zurich, Berne, Aarau, Winterthur avancent leurs pions avec l’assurance des leaders et tout autant de succès d’estime. Un plateau où Le Locle, La Chaux-de-Fonds, Sion, Vevey, Yverdon se font des noms sur des programmations plus pointues. La Suisse, paradis des musées avec ses 1108 institutions patrimoniales, dont 171 consacrées à l’art, cultive peut-être les envies mais également la concurrence.

Or depuis l’expo «Ai Weiwei. D’ailleurs c’est toujours les autres», démonstration d’un savoir séduire autant que d’un coup de maître pour refermer les portes de son aventure séculaire à Rumine grâce à ses 106'497 visiteurs, le MCBA est à l’arrêt, dans les cartons de son déménagement depuis pile une année. Il y a eu la parenthèse «Balthus Unfinished», il y aura les journées portes ouvertes des 5 et 6 avril au moment de la livraison du bâtiment, puis «Atlas, cartographie du don», l’exposition inaugurale en octobre. Le vrai temps du retour!

Montée en puissance

Dans l’intervalle, Bernard Fibicher ne s’offusque pas de la relative transparence médiatique. L’oubli de «The Art Newspaper» ne lui a pas échappé. Il hausse les épaules, l’air aussi serein que son bureau de directeur du MCBA qui ne semble pas encore perturbé par son transfert à venir sur le site de la gare. L’historien d’art sait son musée appuyé sur de solides fondations, des collections uniques faites des noms qui parlent au public comme Vallotton, Soutter, Steinlen, la définition d’une ligne programmant des expositions d’artistes contemporains engagés.

«Une fois à Plateforme10, nous n’allons pas repartir de zéro, avance-t-il, et pour exister sur cette carte de la Suisse des musées d’art, nous avons nos acquis, nos singularités en plus de nos productions maison inédites. La première exposition de 2020, autour de Klimt, Schiele et Kokoschka en sera un nouvel exemple.»

La répartition des spécificités s’étant faite naturellement entre les différentes institutions suisses selon lui, le directeur du MCBA, qui vient de renforcer les possibilités de communiquer avec la Suisse allemande, se défend donc de tout attentisme et prône la montée en puissance pour Plateforme10. «Cet automne, nous serons les premiers sur le site, à tester, expérimenter et surtout dans un contexte qui sera encore celui d’un chantier avec les constructions alentour en prévision de la venue du Mudac et de l’Eylsée comme de la gare. Nous devons donc mettre toutes les chances de notre côté et attendre que ce quartier des arts soit au complet, vivant et dynamique pour le vendre à l’enseigne de Plateforme 10 et, par exemple, alerter les tours opérateurs.»

Faire rentrer de l’argent

Si la vérité n’est pas tout entière dans les classements ni dans des profils très arrêtés, elle l’est par contre dans un constat. «L’époque des musées dépôts est révolue. Aujourd’hui, une institution ne peut pas survivre si elle n’a pas une grande visibilité», tranche Pascal Griener, professeur de muséologie à l’Université de Neuchâtel. Bord de lac à Lugano dans son architecture en dialogue avec l’espace urbain, le MASI (Musée d’art de la Suisse italienne), résultat d’une fusion entre trois entités, est l’un des derniers arrivés sur la scène muséale suisse.

À sa tête, Tobia Bezzola, a vu la donne se compliquer et la concurrence se durcir. «D’une part, commente-t-il, nos institutions se sont vues ajouter une nouvelle nécessité entrepreneuriale à un cahier des charges avant tout patrimonial. Désormais, on nous demande aussi de faire rentrer de l’argent. Et nous devons le faire dans un paysage culturel que les entités privées ont contribué à faire évoluer, que ce soit en France avec la Fondation Vuitton et bientôt la Collection Pinault ou ici en Suisse avec les Fondations Beyeler et Gianadda (ndlr: respectivement 500'000 et 250'000 visiteurs). Fortes de leur programmation événementielle, elles contribuent à l’augmentation de la pression sur d’autres musées pourvus de missions et d’ambitions parfois plus pointues.»

Une ligne, une visibilité

Au royaume de la fréquentation des musées (12 millions de visiteurs annuels), ses acteurs le savent, le public n’est pas pour autant captif. Et s’il peut s’encolonner sur les autoroutes de l’art comme foncer sur les chemins de traverse, la ligne des uns et des autres lui sert de guide vers la visibilité. Nina Zimmer, directrice du Kunstmuseum de Berne et du Zentrum Paul Klee en est convaincue: «Il est très important d’avoir une ligne principale sans exclure les propositions secondaires pour un public qui nous demande cette lisibilité, à nous de lui donner cette garantie dont il a besoin.»

Cette ligne peut se cristalliser sur l’acuité d’un regard, la capacité à convoquer les stars de l’histoire de l’art, l’opportunité de se poser en vitrine de la jeune scène suisse ou le savoir exploiter des collections en résonance avec les thématiques du moment. Le choix n’est pas toujours facile. Au Musée d’art et d’histoire de Genève, Jean-Yves Marin assume et revendique l’héritage d’un musée encyclopédique comme les problèmes de lisibilité et de fidélisation sur les expositions temporaires qui en découlent. Mais, conclut Konrad Bitterli, directeur du Kunstmuseum de Winterthur «dans un petit pays comme le nôtre, il faut que chaque musée puisse être identifié, identifiable.» (24 heures)