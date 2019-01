La Lausannoise Maya Rochat remporte le Prix Mobilière 2019

Dans la foulée d'une année 2018 riche en événements, en expositions et en reconnaissance, 2019 débute très fort pour l'artiste vaudoise Maya Rochat.

Sensible à la "fulgurante intensité" de son œuvre (à voir en exposition à l'Abordage à Saint-Sulpice jusqu'au 10 mars et dans une performance à l'Arsenic à Lausanne le 15 février), un jury formé de personnalités du monde de l'art et de l'économie lui a attribué le Prix Mobilière 2019.

Décernée pour la vingt-troisième fois, cette distinction est désormais dotée de 30'000 francs. (24 heures)