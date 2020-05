La Suisse qui ne se voit pas trop de loin

Ces dernières semaines, qui n’a pas eu l’occasion de regarder d’un œil neuf son environnement quotidien, rénové par la perte de ses habitudes ou débarrassé de son trafic habituel? Une chance est donnée à la proximité de retrouver son étrangeté. Avec son livre «Fernweh», consacré à la Suisse, le photographe américain d’origine nigériane Teju Cole s’attaque de l’extérieur à ce défi qui demeure intérieur pour les habitants du pays: opposer une vue distante à la myopie du proche… Même si cet antagonisme est posé dès le titre choisi – «Fernweh», envie de voyager, contre «Heimweh», mal du pays – son propos s’avère moins évident qu’attendu.

Citant Paul Éluard («Il y a un autre monde mais il est dans celui-ci»), celui qui est aussi critique et romancier cherche à traverser les apparences au-delà des laconiques constats sociologiques de sa postface – «une pauvreté bien cachée, un racisme qui l’est moins».

La référence masquée de son travail, effectué entre 2014 et 2019, tient en une Suisse qui fut jadis une terre d’élection pour les premiers explorateurs alpins, souvent pionniers d’un sublime photographique lié à des sommets inviolés. Les rares bribes textuelles qui rythment son ouvrage sont ainsi tirées d’un guide de voyage Baedeker de 1872. La première citation qu’il insère dans ses images – «Plus facilement imaginé que décrit» – donne au fond l’une des clefs de son traitement: conserver des notations visuelles qui relèvent de la description, mais créer un imaginaire à partir de ce matériau prosaïque.

Le proche et le lointain s’entremêlent donc constamment dans ses photographies selon une dialectique soutenue. En arrière-fond, des paysages de montagnes apparaissent souvent avec un avant-plan qui trahit les usages courants, les lieux d’habitation, les architectures façonnées par l’homme. La figure humaine, presque absente, ne vient pas contrebalancer ce dialogue entre la nature et les traces sociales.

La démarche de Teju Cole désarçonne pourtant car elle ne joue pas des équilibres attendus. Les premiers plans font le plus souvent obstacle aux décors qui ne se dévoilent ainsi que de façon très partielle – quand ils ne disparaissent pas tout simplement. L’esthétique de la carte postale se retrouve constamment contrecarrée, même si elle parvient encore parfois à se signaler sur un mode fragmentaire, voire illusionniste quand un jeu de lumière dessine au sol une tête de vache.

Même quand le proche domine, il est fréquemment perturbé par une focalisation centrifuge avec plusieurs éléments – des murs, des routes, des fenêtres – qui s’affrontent au sein de l’image sous le regard éventuel, aussi discret que distant, de quelques rochers d’altitude. Son formalisme s’accommode aussi de solutions visuelles monolithiques et il n’est pas rare qu’un même sujet soit dédoublé sur deux images, entre dynamisme et immobilisme. Le dispositif de l’Américain permet de riches variations, multipliant les démonstrations visuelles de ses enjeux.

L’une des autres citations parsemées dans ces pages est: «Les investigations modernes ont brutalement dispersé l’illusion.» L’inaccessibilité du lointain, compris comme le mythe alpin, ne tient plus aux exploits qu’il réclame pour être contemplé, mais plutôt aux trop nombreuses représentations que l’histoire a parsemées dans notre imaginaire, une répétition dans la surenchère qui génère l’indifférence de l’habitude face à un merveilleux dont presque toutes les facettes ont été mises en valeur. En retour, la banalité éprouvée du monde contemporain se retrouve parfois parée des ornements de la bizarrerie (ou d’un léger ridicule) par l’Américain qui exploite toutes les facettes du décadrage et des mises en relation incongrues, sans pourtant jamais légender les lieux. La légende, on l’aura compris, est désormais à chercher ailleurs.