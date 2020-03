Le CACY poursuit l'aventure avec Rolando Bassetti

Lieu de référence sur la scène suisse et même un peu plus lointaine de l'art contemporain, le Centre d'art contemporain d'Yverdon s'était retrouvé orphelin au moment où Karine Tissot s'annonçait partante pour la direction des activités culturelles du CHUV. Moins de trois mois plus tard, la Ville a annoncé ce mardi qu'elle lui avait trouvé un successeur avec Rolando Bassetti. Bien connu sur la place lausannoise puisqu'il a lancé avec d'autres partenaires la galerie et cabinet d'expertise Forma Art Contemporain mais aussi à Vevey où il est en charge de la communication web du Musée Jenisch, l'historien d'art entrera en fonction au mois de juin.