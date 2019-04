Le «Chat du rabbin» de Joann Sfar ronronne d’aise à Bâle. Et il n’est pas seul…

Sa boulimie de création reste légendaire. Avec plus de 160 albums publiés depuis le milieu des années 1990, trois longs-métrages aussi et une poignée de romans, Joann Sfar (47 ans) demeure l’un des plus prolifiques auteurs de sa génération. L’un des plus singuliers aussi, fort d’un propos foisonnant, soutenu graphiquement par un trait rapide à la spontanéité touchante.

Si certains ne connaissent de lui qu’un film (mais quel film!), «Gainsbourg, vie héroïque», beaucoup plébiscitent «Le chat du rabbin», sa série la plus connue. Entre vampires et esprits fantomatiques, journaux intimes et réflexions sur la politique, l’homme qui a mis en images aussi bien Chagall que Dalí avance sans se retourner. «Je suis malheureux quand je ne dessine pas», avoue l’intéressé devant une sélection de quelque 200 planches originales, aquarelles, peintures et extraits d’œuvres cinématographiques dévoilées en ce moment au Cartoonmuseum de Bâle.

Mise en scène intelligemment, privilégiant ses travaux les plus récents, cette rétrospective pointe différentes facettes d’un auteur insaisissable, aussi à l’aise dans la fiction que dans l’autobiographie. «Son univers ressemble à un arbre, sur lequel différentes branches se développent harmonieusement», image Anette Gehrig, directrice du musée rhénan et curatrice de l’exposition. «Chez Sfar, pas de lignes droites, mais une matière sinueuse, fluctuante, où les sujets se répondent les uns les autres.» À l’image de la philosophie et du judaïsme, deux de ses grands thèmes, omniprésents dans «Le chat du rabbin».

Judicieusement choisies, les planches des trois derniers albums en date de la série décrivent parfaitement l’univers juif algérien de cette BD où la spiritualité fait bon ménage avec l’humanisme, la science et de pertinentes réflexions sur le racisme et le sionisme. «Pendant quelques années, le chat ne m’a plus parlé. Je n’avais plus d’idées à son sujet», relève Sfar, qui s’est inspiré graphiquement de son propre matou, «Imhotep», pour donner vie au félin de sa BD.

Le décès l’an dernier à l’âge de 18 ans de ce chat oriental n’a pas empêché son maître de continuer à dessiner comme un possédé. L’exposition dévoile aussi bien les nouvelles planches originales et des esquisses d’«Aspirine», jeune vampire coincée dans son état d’adolescente de 17 ans, que des aquarelles réalisées pour «Les fabuleuses aventures d’Aurore», premier tome d’une trilogie jeunesse écrite par Douglas Kennedy sur le thème de l’autisme et de la différence. «On retrouve ici un autre thème cher à Sfar: les personnes discriminées par la société», commente Anette Gehrig.

Heureuse d’accueillir en ses murs un géant du dessin après Tardi, exposé précédemment au Cartoonmuseum, la curatrice bâloise montre également d’autres aquarelles exécutées pour le magazine «Paris Match». Sfar s’y inscrit dans la tradition de Sempé, tout en préservant son style personnel, à l’imperfection totalement assumée. Idem des grandes toiles exposées dans la dernière salle, une collection d’images de nus aux postures inspirées par celles du peintre Pierre Bonnard. Du grand art.

«Joann Sfar. Sans début ni fin», jusqu’au 11 août, Cartoonmuseum Basel, St-Alban-Vorstadt 28. Du ma au di 11 h-17 h.

Lire samedi 13 avril notre grande interview de Sfar. (24 heures)