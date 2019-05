Le Corbusier, fasciste ou pas?

Le Corbusier était-il un antisémite? Et son oeuvre est-elle fasciste? Il y a quatre ans, un demi-siècle après sa mort, la question était déjà posée par trois livres qui sortaient en quelques semaines. Elle a rebondi récemment via une tribune dans “Le Monde” où neuf signataires demandaient que “l’antisémite Le Corbusier” ne bénéficie de plus aucun soutien public. Et un nouveau recueil de textes censurés ou censés l’avoir étés vient de paraître (Le Corbusier, zone d’ombres / éditions non standard). Entre-temps, l’oeuvre de l’architecte chaux-de-fonnier, une partie tout du moins, a été inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco.

Pour poursuivre le débat, et alors que son pavillon rénové rouvre ses portes samedi à Zurich après 18 mois de travaux, nous accueillons dans nos colonnes deux spécialistes.

Pierre Frey, professeur honoraire à l’EPFL qui se range du côté de ceux qui estiment qu’on ne peut pas faire l’impasse sur l’idéologie réelle ou supposée de Le Corbusier.

Son point de vue: Le Corbusier, un héritage qu’il faut répudier

Patrick Moser, fondateur et conservateur du musée de la corbuséenne Villa "Le Lac" qui pense au contraire que les soi-disant accointances fascistes et antisémites de Le Corbusier ne résistent pas à une analyse historique sérieuse.

Son point de vue: Le Corbusier gagnerait un procès en diffamation

(24 Heures)