Le Musée d’art et d’histoire s’enrichit chaque jour

Les Genevois sont un peu plus riches chaque matin au réveil, mais le savent-ils? Le Musée d’art et d’histoire (MAH) reçoit en effet très régulièrement des objets d’art en don ou legs, et à travers ses collections ainsi fertilisées, chaque habitant voit son patrimoine culturel accru. «J’ai beaucoup de chance, s’exclame le directeur de l’institution, Jean-Yves Marin, car il existe ici une tradition très vive: les collectionneurs genevois sont généreux et offrent volontiers des pièces au musée. Il y a des lignées de donateurs, qui le sont parce que leurs père, grand-père et arrière-grand-père l’étaient. On connaît ces grands noms que sont les sœurs Rath, Charles Galland, Gustave Revilliod ou Walther Fol.»

En 2016, année extrêmement faste, le MAH a reçu des œuvres d’art pour une valeur marchande dépassant les 10 millions de francs. Parmi elles, un fragment de sarcophage égyptien en bois datant du Xe siècle avant l’ère chrétienne, sur lequel figure une scène de cosmogonie. «Nous ne possédions aucune représentation de ce type, montrant Geb (la terre), Nout (le ciel) et entre les deux, soutenant la voûte céleste, Shou (l’air)», relève Béatrice Blandin, conservatrice au MAH. «Pour le musée, ce fut un don exceptionnel de la part de Madame Porret-Forel.»

Exceptionnel comme l’est cet «Osiris végétant» reçu en 2017. Cette momie factice dans son sarcophage symbolise le cycle de la vie et de la résurrection, par le biais de céréales germant puis se desséchant. «C’est une pièce superbe, très rare, car le masque en cire du simulacre de momie est admirablement bien conservé», constate Bernadette Rey-Bellet, restauratrice de pièces archéologiques au MAH. Acquise au Proche-Orient dans les années 40-50, cette antiquité a voyagé jusqu’en Suisse avec son propriétaire, qui l’a léguée à sa compagne, Catherine Whibley, elle-même en faisant don l’an dernier au musée. Un objet que les visiteurs du MAH pourront bientôt admirer dans une vitrine de la salle Égypte.

«Tu me donnes un Rath…»

Deux ou trois fois par semaine, Jean-Yves Marin se voit donc proposer un don – du vivant du propriétaire – ou un legs – par testament. Il y a quelques semaines, le MAH a encore reçu en cadeau de la part d’un «généreux collectionneur genevois souhaitant conserver l’anonymat» un lot de douze antiquités égyptiennes. Dans ce cas, le bienfaiteur reste dans l’ombre. Il n’en va pas toujours ainsi. Les plus modestes sont ravis de voir leur nom figurer sur le cartel associé à l’objet. Les plus ambitieux subordonnent leur donation au montage d’une exposition ponctuelle ou demandent que la pièce soit exhibée, par exemple, une fois tous les dix ans.

«Nous allons monter au début de 2020 une exposition sur Gilbert Albert, qui a offert au MAH une centaine de ses créations en 2016. C’est une figure genevoise, nous souhaitions de toute façon mettre en lumière son travail de bijoutier-joaillier, aussi ai-je accepté», relève Jean-Yves Marin. Qui ajoute dans un rire: «Les peintres du dimanche sont les plus exigeants. L’un d’eux m’a lancé une fois: «Mon petit Jean-Yves, tu me donnes un Rath et je te lègue toutes mes toiles après ma mort!» Les héritiers du présomptueux en sont quittes pour garder à la cave les croûtes de leur aïeul…

Le directeur reçoit en personne un donateur par semaine au moins: familles d’artistes souhaitant céder des fonds d’atelier, citoyens en fin de vie, souvent sans héritier, ou collectionneurs soucieux d’assurer l’avenir de leurs précieux trésors. «Parfois, des gens nous avertissent qu’ils légueront quelque chose au MAH; nous avons ainsi reçu d’un banquier genevois, il y a deux ans, un Berthe Morisod qui avait été promis. Parfois, on tombe des nues: Jean Clostre, un avocat genevois membre des Amis du musée, nous a laissé par testament deux Vallotton, un Hodler et un Cuno Amiet. Nous nous sommes vus des dizaines de fois, jamais il ne m’en avait parlé!»

Jean-Yves Marin ne s’en cache pas: faire la cour aux collectionneurs susceptibles de se montrer généreux envers le musée, c’est une de ses missions. Idem pour les conservateurs. Chacun a son réseau, qu’il convient de soigner au gré des vernissages, conférences et autres agapes de sociétés savantes. Il y a quelques années, Janet Zakos, veuve d’un armateur grec et grande amie d’une des conservatrices du musée, a offert au MAH son immense collection d’objets byzantins, qui a fait l’objet de la superbe installation «Byzance en Suisse» en 2016. Et Béatrice Blandin de préciser: «S’il nous arrive d’orienter un donateur vers un autre musée genevois comme le MEG – pour une pièce récente – ou vers une institution hors du canton si le MAH possède déjà dans ses collections des objets similaires, nous entrons toujours en matière et allons voir ce qu’on nous propose.»

Le MAH n’accepte pas tout

Si intérêt et affinités il y a, une procédure d’enrichissement s’enclenche. Un rapport est présenté devant le conseil scientifique du MAH. La pièce doit être au-dessus de tout soupçon pour ce qui est de son authenticité, son origine, sa traçabilité, son intérêt scientifique et son état de conservation: certains objets extrêmement abîmés ne seront pas acceptés, les restaurer coûtant trop cher au musée. Le préavis du conseil scientifique doit être approuvé par Jean-Yves Marin, puis le choix validé par le Conseil administratif. L’œuvre d’art reçue en cadeau devient propriété de la Ville de Genève et de ses citoyens.

Bien sûr, le MAH n’accepte pas tout. «Les collections publiques sont inaliénables, par conséquent, dit le responsable, nous devons prêter garde à ne pas encombrer le musée de nos successeurs. Cette pièce aura-t-elle encore un intérêt dans cent ans? C’est la question.» La valeur marchande de l’objet n’est qu’un argument parmi d’autres pour voir son don ou legs agréé. Une pièce peut compléter opportunément un ensemble. Une autre, constituer un intéressant sujet d’étude scientifique. Jean-Yves Marin: «Pour les papiers peints anciens, nous faisons référence en Europe. Idem pour les dentelles, que l’on nous emprunte de partout dans le monde. Il arrive qu’on nous offre une pièce qui précisément nous manque et nous la recevons à des fins d’exhaustivité.»

D’autres dons sont accueillis en raison de leur originalité. «Nous allons monter en 2021 une exposition de boîtes à musique, annonce le directeur, car un monsieur nous en a légué des centaines. Il y en avait plein son appartement, salle de bains comprise!» Dans un autre genre, le Picasso du MAH «Baigneurs à la Garoupe» a été offert en 1984 par la famille du peintre, qui souhaitait marquer de son empreinte différents grands musées européens. Un présent qui ne se refuse pas.

La générosité des donateurs est désintéressée car en Suisse – contrairement à la France – leur geste n’est pas déductible des impôts. Et elle est moins capricieuse qu’on ne pourrait le croire: «Plusieurs personnes qui nous avaient promis des dons si le projet d’extension-rénovation du MAH était accepté se sont retirées. Nous avons eu des craintes… mais aujourd’hui elles reviennent. C’est l’institution qui attire, au-delà des projets et des directeurs. Le MAH défie le temps.» (24 heures)