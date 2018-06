Le choc des couleurs, le poids du bonheur

Bien sûr… la primauté de la couleur, qui dessine autant qu’elle dit, saisit d’emblée. Inédite dans ces ombres qui ne sont jamais noires et dans ces blancs mâtinés, elle ébranle. Fascine. Débride. Et raconte ce monde d’éclatante félicité dans lequel Henri Manguin (1874-1949) a baigné toute sa vie d’homme, comme de peintre. Sauf que sa vraie révolution ne se contente pas de la couleur pour seule arme. Il faut la lire absolue, telle que la déroule la Fondation de l’Hermitage, si habile à soigner ses entrées en matière. Et plus encore dans le cas d’un artiste bardé d’étiquettes aussi sibyllines les unes que les autres: du «doux fauve» à «l’illustre inconnu» en passant par «le coloriste», «le fauve domestiqué» jusqu’au «peintre voluptueux» salué par le poète Guillaume Apollinaire. Chacun choisira! Conscient qu’au-delà du talent pur formé au dessin dès ses 15 ans, que derrière l’amoureux fou de Jeanne – sa femme et modèle, qui le poussera à sortir des codes – se hisse un peintre sans limites. Un audacieux.

Manguin goûte la matière peinture, il se délecte de ses résistances, de ses vibrations comme de ses fluidités, il en extrait encore un art de composer presque organique où l’harmonie ne craint ni l’opulence de couleurs ni la profusion de motifs. Au contraire. Ces tissus précieux qui habillent ou déshabillent Jeanne, ces fruits qui posent multicolores sur une table richement nappée, tous viennent dire la joie de vivre. Avec une démonstration dès la première salle.

Quelques portraits se font face. Des petits formats. Mais est-ce vraiment des portraits? La composition le voudrait mais le traitement affirme le contraire. De ces femmes de dos absorbées, à l’ombre de leur chapeau, dans une lecture ou par un travail de couture, aucune n’a de signes distinctifs. Comme si l’artiste se refusait à réduire le bonheur à l’individu pour l’élever à un état de grâce commun et collectif. La contagion opère. Et même si, par effet des contraires, les crispations du monde actuel n’en sont que plus acérées, l’esprit Manguin emballe la Fondation de l’Hermitage dans une rare insouciance. «Une exposition qui fait du bien», appuie sa directrice, Sylvie Wuhrmann.

Les leçons de Cézanne

C’est donc dans les leçons de composition retenues de Cézanne, celles suggérées à son ami Félix Vallotton ou dans les détails qu’il faut aller chercher le peintre, cet avant-gardiste sorti avec Matisse, Marquet et Derain de la cage aux fauves «outranciers» et «oseurs» par le critique d’art Louis Vauxcelles. «N’oublions pas qu’aujourd’hui, nous sommes habitués à voir ces couleurs, rappelle Marina Ferretti Bocquillon, directrice du Musée des impressionnismes de Giverny et commissaire de l’exposition. Mais à l’époque, on sortait tout juste de la palette plus sourde des impressionnistes. Et l’orange que Manguin appose sur plusieurs de ses toiles n’avait jamais été utilisé avant ce début de XXe siècle.» En mosaïque avec du jaune vif, il rend le feu d’un éclatant «Coucher de soleil à Saint-Tropez» et surgit, pur, pour happer le regard sur «Jeanne à l’ombrelle» ou fusionne avec d’autres tonalités dans «Les roches rouges», incroyable approche exploratoire de l’abstraction. Cet orange est là encore, lumière vibrionnante dans le feuillage accrochant une palette de couleurs tout en transparence dans «Saint-Tropez, arbre en fleurs».

Natures mortes, scènes de genre, paysages, les thèmes restent mais les années passent entre les salles. L’accrochage suit judicieusement les vingt premières – y compris la parenthèse suisse de ce réformé, à Lausanne entre 1914 et 1918 – avant qu’un certain formalisme déjà présent dans certaines toiles à voir à l’Hermitage ne finisse par lisser l’exubérance. Les avant-gardes vont également passer, estompant la vivacité des couleurs du révolutionnaire, Henri Manguin. (24 heures)