Le Chelsea Hotel de Debraine prend pension à Fribourg

Au détour d’une chambre sont nées les premières Nana de Niki de Saint Phalle, dans une autre Christo et son épouse sont en mode «vitrines», alors que le plasticien suisse Daniel Spoerri retourne la sienne en espace d’exposition ouvert au public! À New York, en cette année 1965, le Chelsea Hotel, c’est une unité de lieu, de temps, mais une multitude d’atmosphères. Attendu une fois par année comme correspondant européen du new-yorkais Time Live, le Lausannois Yves Debraine (1925-2011) se balade dans les parages, ceux de son contemporain et ami Jean Tinguely.

Le regard du photographe, l’œil du journaliste, il va alors documenter cette rencontre entre les Nouveaux Réalistes européens et les artistes pop américains. Des dizaines de clichés pour un portfolio – largement inédit encore – qui exhale cette ébullition expérimentale et archive une tranche de vie autant qu’une aventure humaine. L’Espace Jean Tinguely-Niki de Saint Phalle à Fribourg s’en est saisi pour évoquer, notamment, les deux artistes à la conquête de l’Amérique. «C’est une phase peu et mal connue, commente Caroline Schuster Cordone, cocommissaire de «Chelsea Hotel, 1965». Niki de Saint Phalle, en territoire connu à New York, va aider Tinguely et d’autres à y poser leurs marques. Yves Debraine les surprend dans cette quête plastique alors que lui-même teste son nouvel objectif fisheye, une phase expérimentale pour les uns et les autres qui se rejoue dans l’exposition.»

Fribourg, Espace Jean-Tinguely-Niki de Saint Phalle Jusqu’au 2 sept, me-di (11 h-18 h) www.mahf.ch (24 heures)