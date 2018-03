Livre et expo à Lausanne: Armand Deriaz repart en Palestine

Dans la lignée d’une famille qui compte six générations de photographes depuis 1866, Armand Deriaz a réalisé des reportages humanitaires dès les années 1960 pour le compte de Charles-Henri Favrod et des Éditions Rencontre.

Après le Sénégal et la Géorgie soviétique, il part en 1970 en Palestine avec Francis Reusser et Jean-Pierre Garnier pour le film Biladi, une révolution. Cette expérience le bouleverse. Il en tire un livre, Guerre du peuple, et une conviction de militant. Le photographe de 76 ans n’a perdu ni l’un ni l’autre et vernit, samedi à la Librairie La Chambre Noire de Lausanne, une expo de ses images, avec la vente de son livre de pionnier.

Pourquoi ce retour en 1970? J’ai mis du temps à assumer cet épisode qui a fait de moi un militant politique. En 2016, amenant une série au Musée Yasser Arafat de Ramallah, je me suis rendu compte que ma photo de révolutionnaire palestinienne avait été reprise par la rue, reproduite sur des murs, sur des T-shirts, un peu comme le Che Guevara de Korda. Cela m’a remis en mémoire cette période de lutte possible. Je me suis dit qu’il fallait continuer car qu’est-ce qu’il leur reste? La poésie, la culture…

Que visez-vous aujourd’hui? Avec Elias Sanbar, responsable de l’antenne palestinienne de l’Unesco, et une centaine d’artistes dont je fais partie, nous voulons créer un Musée d’art moderne à Jérusalem, une façon de dire que cette ville est aussi la capitale de la Palestine.

Pas de nostalgie, donc? Non, c’est un retour en arrière pour réaliser un bond en avant, même si je garde des souvenirs d’événements qui m’ont ému jusqu’aux larmes comme cet enterrement des martyrs avec des balles qui sifflaient, la lune et le chant du muezzin. (24 heures)