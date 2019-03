Natacha décolle dans un beau livre

Sa plastique avantageuse, ses yeux de biche et sa crinière platine ont fait fantasmer plus d’un lecteur. Créée à la fin des années 60, Natacha la désirable hôtesse de l’air tient tout à la fois physiquement de Mireille Darc et de France Gall, dont la blondeur et le sex-appeal éblouissaient l’époque où le dessinateur belge François Walthéry l’imagina. Mais c’est bien une amie de l’auteur, alors jeune assistant de Peyo, le créateur des Schtroumpfs, qui inspira le personnage de cette héroïne symbolisant l’émancipation féminine ambiante. «Je ne voulais pas créer une superfemme», explique Walthéry, 73 ans aujourd’hui, dans une interview récente dont un extrait est repris en introduction d’une somptueuse monographie effectuant le tour de sa carrière.

Les décors des Schtroumpfs

Avec plus de 200 fac-similés de planches originales impeccablement reproduites, «Une vie en dessins» passe en revue la nébuleuse de héros animés d’un trait souple et vif par cet héritier des grands anciens de la bande dessinée belge, Franquin, Morris, Tillieux et autres Will. Dans le sillage de Peyo, Walthéry réalisera des décors et des personnages secondaires pour les aventures de Johan et Pirlouit, de Benoît Brisefer et des Schtroumpfs. «Les crayonnés de Peyo étaient d’une précision redoutable», se souvient son ancien collaborateur, âgé de 17 ans seulement quand il fit ses premières armes. Scannées en haute définition, des séquences du «Schtroumpfissime» ou de «La Schtroumpfette» dévoilent l’apport de Walthéry, qui commente son travail avec humour et modestie tout au long des presque 400 pages de ce beau livre. L’agrandissement de certains détails montre un encrage parfaitement maîtrisé et un sens inné de la composition de l’image.

Au fil du temps, l’auteur basé à Cherratte-Hauteurs, dans la province de Liège, imaginera d’autres personnages, tels le Vieux Bleu ou P’tit Bout d’chique. «Ni poule ni dinde», comme le remarquent les spécialistes BD Bertrand et Christelle Pissavy-Yvernault au début de cet ouvrage dédié à Walthéry, Natacha reste l’héroïne emblématique de son créateur. «Je voulais une jolie fille, parce que j’aime bien ça… et que ça plaît à beaucoup de monde», glisse l’intéressé, malicieux. Immédiatement remarquée autant pour son apparence sexy que pour la qualité de ses aventures, Natacha décolle très vite dans les référendums régulièrement organisés par le journal «Spirou», qui la publie.

Couvertures de «Playboy»

Pour le choix de la couverture du premier album, paru en 1971, Peyo sort une collection de «Playboy» pour montrer à son poulain des unes modernes. En dépit de quelques réticences de son éditeur, Walthéry saura s’en inspirer, comme le montrent les nombreux documents présentés dans cet élégant pavé. Incontournable, cette somme devrait être suivie, en automne, par un volume consacré cette fois à Yves Chaland, un autre grand monsieur de la bande dessinée.

«François Walthéry, une vie en dessins». Éd. Dupuis/Champaka Brussels, 384 p. (24 heures)