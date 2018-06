Picasso parade, intime, à Vevey

«Bon client» des musées du monde entier, Picasso assume – en plus – un rare don d’ubiquité! Une œuvre diffuse. Un inventaire frôlant les 60'000 pièces. Et… le voilà à l’affiche d’une vingtaine d’expositions de Montréal à Londres, de Madrid à La Valette alors que la deuxième partie de l’année en promet tout autant. Pour un petit aperçu, il suffit de baliser un périmètre aux dimensions de la Suisse (et un poil au-delà). Évian le retient captif en «Minotaure» dans son Palais Lumière, Bâle raconte ses Picasso, acquis il y a cinquante ans grâce à l’un des premiers financements participatifs avant de plonger, dès février, dans les bleus et les roses de l’Espagnol à la Fondation Beyeler. Sans oublier Vevey qui vient de vernir «Picasso, lever de rideau. L’arène, l’atelier, l’alcôve».

Mais plus encore qu’avec le nom, c’est avec le contenu de l’une des expositions les plus originales et pointues du moment que le Musée Jenisch en impose. L’artiste-graveur y joue comme rarement avec le trait. Fougueux. Synthétique. Tempétueux. Classique. Narratif. Ou encore lubrique. Le regard, attisé, balaie cette réinvention permanente donnant l’impression d’avoir mille créateurs en un seul! Mais comme souvent avec l’estampe, le temps impose ses règles aux impatients de nature: il faut le prendre.

S’arrêter devant «Modèle et sculpture surréaliste» pour tenter de dénouer les relations entre quatre femmes confrontant les idéaux classiques et picassiens, quatre femmes unies par la chair, pas par le regard. Il faut accepter de se perdre dans l’abondance de références artistiques, hispanisantes, drolatiques et intimes de «Souvenirs: cirque, avec El Gigante et autoportrait en bébé vieillard.» Il faut encore se laisser encanailler par la limpidité érotique des lignes de la série «Raphaël et la Fornarina»: on y surprendra même un pape se rinçant l’œil.

En scène

L’évocation pourrait se poursuivre à l’infini! Chacune des 200 pages déroulées à Vevey, jusqu’à celles qui semblent très lisibles ou plus anodines, vibre d’une puissante intériorité, mais il faut surtout aller regarder. Profiter. Lire. Déceler. Et assembler ces détails dessinant et façonnant un être, un créateur. Plus que dans certaines toiles programmatiques, plus encore que dans ses portraits de Marie-Thérèse peints avec le feu de l’amour. Il se livre aussi puissant que faillible, faisant un pas en avant, en autocrate, dans la cambrure musclée d’un faune, masqué en Minotaure ou en peintre géniteur d’existences. Puis il se défile, faussement innocent. Enfantin. Saltimbanque. Ou alors témoin-voyeur en embuscade. L’équilibre est fragile, l’interprétation peut basculer dans un sens comme dans l’autre. Le génie… incomparable! Capable de ciseler toutes les facettes de la comédie humaine en un seul trait continu comme dans «Trois femmes», un peu de perspicacité et le regard décèlera une quatrième se profilant dans une chevelure: l’histoire de la vie de Picasso.

Œuvre en soi, l’estampe s’avère aussi le terrain d’expériences d’un artiste sortant de ses zones de confort pour se remettre en question. Il essaie. Se lâche. Se relâche. Libre! «Quand il dit: «Je ne cherche pas, je trouve», c’est exactement ça, commente le commissaire Florian Rodari. Pour lui, la gravure est une écriture – parfois inconsciente. C’est un exutoire, le lieu d’un appétit immense, l’espace où il arrive à dire des choses.» Toutes ont la densité de l’émotion, parfois de la culpabilité, d’autres de la pleine jouissance. Picasso se met – et met les autres – en scène dans le théâtre de la vie en s’appuyant sur la puissance métaphorique de la tauromachie, du cirque, de l’atelier comme des secrets d’alcôve, et engageant dans ses parades une foule aussi bigarrée qu’improbable. Il raconte la comédie humaine. Et, sans aucun doute la sienne.

«Grâce aux fonds Coninx et Planque nous montrons tout Picasso graveur. Je ne sais pas si un autre musée suisse aurait pu monter cette exposition»

Des premiers essais gravés en 1905 jusqu’à la fin dans les années 70, ces thèmes vont traverser toute sa production et toucher deux collectionneurs: le Zurichois Werner Coninx et le Lausannois Jean Planque, dont les portefeuilles d’estampes sont déposés à Vevey. «L’extraordinaire, relève, Florian Rodari, c’est que le premier a réuni des pièces jusque dans les années 50 et que le second a pris le relais, achetant notamment deux exemplaires de la «Suite des 347» eaux-fortes gravées en 1968, Il en partage un avec le galeriste Ernest Beyeler (ndrl: pour lequel il travaille) et conserve l’autre sous son lit sans jamais l’ouvrir. Voilà ce qui nous permet de montrer tout Picasso graveur. Sur une production de quelque 2000 feuilles, 600 sont ici, je ne sais pas si un autre musée suisse aurait pu monter cette exposition, peut-être Bâle!» (24 heures)