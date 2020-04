«Quand Jean Scheurer a accroché, il avait le regard d’un aigle»

Lui n’aime pas trop mettre des mots sur les choses et s’exprime dans un phrasé pictural très linéaire – de vraies lignes de vie – depuis les années 1960. Elle tient une galerie depuis une quinzaine d’années, dont quatorze à Nyon, avant d’ouvrir à Vich. Pourtant, malgré des parcours très investis dans les circuits de l’art, jamais Jean Scheurer, un des fondateurs du groupe Impact, et Danielle Junod ne s’étaient encore croisés. L’exposition d’Art Espace Junod devait sceller cette première rencontre. Forcément réservée pour celui qui se disait «admirateur des gens qui arrivent à disparaître», alors qu’il allait recevoir le prix de la Fondation Leenaards en 2011. Et plus prolixe pour la galeriste qui aime mettre des mots sur ce qu’elle ressent. «J’ai fait sa connaissance à l’ouverture de la galerie, il y a une année. Ensuite, j’ai demandé à aller le voir dans son atelier. Nous nous y sommes rencontrés deux fois et je me suis déplacée à Bâle pour voir les œuvres dans un autre contexte, lors de son exposition au Museum Rappaz.»

Le temps, un temps nécessaire pour entrer dans une œuvre rythmée par une apparente simplicité mais où symétrie et dissymétrie se cherchent et se répondent en jouant chacune leur gamme. «C’était une grande découverte pour moi et, avoue la galeriste, j’ai mis un peu de temps avant d’amadouer ce travail et d’être complètement prise. Après une première impression très visuelle, on est entraîné au-delà du champ de la toile, et c’est bouleversant.»

La suite… devait avoir lieu le 22 mars, jour prévu pour l’ouverture de l’exposition. Des œuvres récentes réalisées ces derniers mois dans l’atelier de l’ancienne usine Cailler, à Renens. De petits formats comme de grands carrés de 1 mètre, tous sans titre. «On a travaillé à plusieurs mais, se remémore Danielle Junod, lorsqu’il en a accroché certains, Jean Scheurer avait le regard d’un aigle qui fixe sa proie, c’était très puissant. Tout était prêt, on a annulé la veille du vernissage.» Pour donner une chance à cette exposition de vivre, la galeriste a déplacé la suivante. «Elle le mérite!» Avec un coup de cœur pour «la seule toile où la verticalité est rompue par des lignes obliques, ce qui donne un aspect très dansant.»