Quand Paul Éluard et Joan Miró marient leur poésie

Éluard, mort en 1952, n’a jamais vu la version finie! «À toute épreuve», livre d’artiste né de l’enthousiasme artistique d’un triumvirat, entre le poète, l’éditeur genevois Gérald Cramer (1916-1991) et l’artiste Joan Miró (1893-1983), a mis dix ans pour exister.

L’histoire tient de l’aventure, significative dans le monde des arts comme de l’édition, elle est exposée à la Fondation Michalski, à Montricher, et racontée à travers six maquettes, la correspondance, les photographies et quatre des 130 exemplaires originaux qui permettent de parcourir l’ensemble de la publication.

Le poète, le cœur désemparé alors qu’il voit Gala, sa femme, rester chez Dalí à Cadaquès, est le premier à dégainer. Entre 1929 et 1930, il écrit la solitude, l’amour, en même temps qu’il rencontre Nusch, sa nouvelle compagne. Publiés aux Éditions Surréalistes, les textes sont envoyés à Miró qui dit son enthousiasme.

Mais le projet, son projet d’en faire un «livre total», devra attendre qu’il en termine d’autres pour se déployer dès 1948.

Un petit détail piquant, le Catalan demande à être payé en francs suisses dans une banque suisse alors qu’il se lance dans une aventure gigantesque. Il choisit la gravure sur bois et travaille sur des matériaux récupérés. Miró va libérer toute la richesse de ses couleurs, son purisme formel sur plus de 230 bois.

Au final 80 xylographies seront publiées en 1958 dans «À toute épreuve», ouvrage où deux langages poétiques font plus que se répondre, ils s’entrecroisent.