Quand la nature morte devient écolo

Avec Étienne Krähenbühl, sculpteur, on s’attend à ce qu’il nous parle de dompter la matière, de la façonner. Ou même de se mesurer à elle. Mais… non. Le Vaudois «entre» dans la matière, absolutiste, un peu comme on entre dans les ordres. La nuance est de taille, mais encore faut-il la saisir au vol dans son flot de paroles. L’homme n’est pas du genre taiseux, il choisit ses mots comme il soigne les titres de ses œuvres. Alors il faut l’interrompre! Sorti d’un pèlerinage d’une année entière dans la matière plastique – un vertige plus écolo-conscient qu’opportuniste –, il ne cache pas son enthousiasme de le voir couvrir l’ensemble des murs du Centre d’art contemporain d’Yverdon (CACY). Pour le dire, les chiffres sont tout aussi évocateurs: 365 jours à la tâche dans son atelier yverdonnois de l’ancienne usine Leclanché. Deux impressions par jour. 730 estampes à accrocher. Ou encore 26 kilos de plastique exposés, soit le volume de déchets d’un ménage de deux personnes sur une année. Et donc, forcément, un discours… sur un terrain où le maître du métal, minimaliste dans ses formes, hypersensible sur le fond, n’est pas le plus attendu. Une petite prise de risque. Il sourit! Ce jour-là, le sexagénaire a même tombé son couvre-chef noir dont il est aussi inséparable que le chapeau du pied d’un champignon…

Jusqu’ici son discours gravitait autour de l’harmonie, matérialisant les équilibres fragiles, voire irréalistes. Des œuvres du temps qu’il fait, du temps qui passe, des œuvres qui aident à lire ce temps tout en étant perméables à ses atteintes. Il y a ces murs en suspension (Bex & Arts), ces mobiles actionnant la mémoire (château de Vullierens), ces concentrés d’énergie (Assens) ou encore ces «Big-Bang» se saisissant de l’espace (EPFL). Mais, là, plus de mouvement. Plus de volume conquérant. Plus de silence. Reste la matière, primordiale, obsessionnelle même. Ce plastique qui emballe les aliments, les préserve ou qui sert d’ustensile pour les consommer.

Étienne Krähenbühl en a sorti 730 natures mortes différentes documentant un quotidien aussi personnel qu’universel. Les discrets filets à fruit. Ces sacs qui n’ont pas vraiment tous disparu. Des bouteilles PET. Les plaques conditionnant le saumon d’un soir de fête. Les emballages de bonbon témoignant d’une envie de douceur. La vaisselle d’une invitation barbecue. La liste ne cherche pas à déjouer la banalité ni la répétition: sa force tient dans cette accumulation si ordinaire! Elle court de septembre 2017 à septembre 2018, les saisons ont leur code couleurs et les pages se tournent une à une, parfois confuses ou alors très graphiques. Histoire de ne pas surjouer la mise en scène de la poubelle du jour, l’artiste s’est imposé la règle des cinq secondes pour composer ses natures mortes.

Une véritable éponge

La suite? Hybride, elle se profile à mi-chemin entre les compressions du sculpteur français César et les «tableaux pièges» du Suisse Daniel Spoerri lorsqu’il figeait les restes d’un repas sur une table. Le Vaudois, lui, nettoie ses prises, il les encre avec la couleur du ciel du jour avant de les passer sous presse. Et si le processus marque la course du temps, si l’enquête citoyenne rehausse l’urgence d’arrêter celle qui pollue la planète, l’artiste ne se défile pas pour autant.

«On ne peut pas parler d’un problème aussi grave en étant fadasse! Lorsque j’entre dans un matériau, j’ai envie de comprendre et de pousser à fond les recherches. Au départ, je me suis demandé s’il était possible de faire parler le plastique comme le métal. Surprise: c’est une véritable éponge du temps qui peut subir autant que révéler.»

Ce plastique, cette avalanche aussi pléthorique que létale, Étienne Krähenbühl ose même lui trouver une certaine beauté. Il aime ses transparences, sa manière de prendre la lumière, de se laisser triturer ou trouer. Sur les cimaises du CACY, le sculpteur l’assume, redondant, presque litanique, dans une installation qui tient à la fois du manifeste contre la surconsommation que de l’œuvre à la plastique aussi totale que paradoxale. «C’est terrible, en sortant d’ici on ne devrait pas trouver cela beau!»