Quand les cabanes habitent la Ferme des Tilleuls à Renens

Lieu de vie quotidienne pour certains, de rêve ou d’échappatoire pour d’autres, une chose est sûre: la cabane reste ancrée dans l’inconscient collectif, souvent considérée comme une habitation éloignée de la norme. Deuxième volet à la Ferme des Tilleuls consacré à ses constructions fascinantes, l’exposition «Sève, cabanes contemporaines», réunit jusqu’à fin octobre deux artistes suisses qui révèlent les possibilités offertes par ces espaces.

«Dans un contexte sociétal performatif et normatif, la cabane s’écarte des catégories et des règles», relève ainsi Yanis Carnal, commissaire de l’exposition. Dans une première partie, le designer Christophe Guberan imagine d’autres façons de vivre sur les rives du Léman. Avec des maquettes d’installations simples et fonctionnelles en bois, inspirées d’un mode de vie ancestral – à l’image des palafittes du néolithique.

Plongée en Amazonie

Puis, dans un deuxième espace, une petite porte entrouverte retient l’attention. À l’intérieur, 105 miroirs triangulaires habitent les murs, tous reflétant une photographie de forêt amazonienne collée au sol. L’ensemble donne le vertige. En plus de perdre dans un univers sans frontières.

«J’ai passé beaucoup de temps en Amazonie, explique le second artiste, Yann Gross, aussi lauréat du Prix photographie de la Fondation vaudoise pour la culture. Ici, je me suis laissé porter par mon vécu dans la «maloca», maison où se retrouvent des communautés à l’occasion de rituels chamaniques qui leur permettent de dialoguer avec la nature.»

À l’extérieur, d’impressionnantes photographies se superposent, confrontant modernité et paysages immenses, «une façon de déconstruire l’imaginaire amazonien».