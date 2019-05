Schauenberg s’offre un nouveau vertige

Un musée tout entier pour lui… Jean-Claude Schauenberg feint le vertige, mais à moitié! L’artiste ne manquant ni d’humour ni de cet art du doute qui fait à la fois trembler et avancer les plus sensibles. Mais si l’humilité emballe sa trajectoire – de celles qui comptent dans l’histoire de l’art de son pays – il y a aussi de l’enthousiasme dans son acceptation de l’invitation faite par le Musée Alexis Forel, à Morges. «Il fallait le remplir, ce musée, j’ai davantage l’habitude des espaces en galerie.» En réalité, Il fallait surtout marquer un temps d’arrêt pour le Lausannois, bientôt 79 ans, et infatigable sondeur du monde, de ses poésies ou de ses absurdités. Arpenteur de l’infiniment petit comme de l’infiniment grand, il en rigole: «Ça m’a permis de faire l’inventaire de ce que j’ai pu commettre en peinture, sérigraphie ou céramique.»

Après, fallait-il trancher entre ses émerveillements d’esthète pour la nature, ses relectures d’une géographie ou d’une objectivité? Fallait-il éluder ses coups artistiques menés avec les frondeurs d’Impact? Par exemple, l’organisation à Lausanne, de l’un des premiers festivals d’art vidéo avec des précurseurs devenus des stars dont Bill Viola. Ou encore l’interruption cultissime d’un discours de vernissage au Musée cantonal des beaux-arts en arrivant avec neuf VW Coccinelle en carton. Sûrement pas!

Quand le banal ou l’usuel deviennent iconiques. (Photo: Odile Meylan)

Choisir dans cet œuvre où plusieurs routes parallèles ne cessent de se croiser depuis la fin des années 60 confine à l’erreur. L’âme voyageuse, Jean-Claude Schauenberg a fait du déplacement – qu’il soit physique ou sémantique – un moteur réel de son art, autant qu’une clé indispensable à la lecture de son environnement. L’Égypte, la Sicile, le Mexique, Chypre, Naples et plus récemment l’Iran, il bourlingue, sa curiosité en bandoulière. «Je ramène des choses, parfois elles ressortent trois ou quatre ans après, comme s’il me fallait le temps de la décantation. En fait, assume-t-il, je déplace toujours les mêmes problèmes, sauf qu’en les déplaçant, je les vois sous un autre angle. Le résultat peut paraître hétéroclite, mais il sort des mêmes boyaux.»

Latitudes et attitudes

Qu’il utilise son espace de liberté pour le poétiser ou ériger la signalétique urbaine en aiguillons critiques, qu’il le chiffre en référence ironique à un monde hypercodé ou qu’il y laisse les empreintes sensorielles d’une ville, Jean-Claude Schauenberg va et vient d’un langage pictural à un autre, tirant toujours en rafales.

À Morges, l’exposition affranchit immédiatement cette «loi des séries» avec des pièces de 1998, d’autres de 2018 qui dialoguent, complices dans leur observation fractale du monde. Elles n’ont pas à parler de leur âge, ni de leur source d’inspiration – les parterres carrelés d’Iran pour les unes, les prairies de Derborence pour les autres – leur mystère se scelle sur une même perception. Organique ou interstellaire. Un peu plus loin, réflexion sur le pouvoir des couleurs autant que sur la raison d’être de certaines choses, le rouge éclatant de «Tout propre» profanant un désert de peinture blanche immaculée joue avec les signes. Exactement comme cette sonnette d’alarme, ce cône ou la tapette à mouches décontextualisés et érigés en «objet fétiche» dans les années 70.

«Ce n’est pas quelque chose de délibéré, mais il est vrai que j’ai quelques chemins que je poursuis à travers les âges, revenant à certaines préoccupations. Ma place dans la société, dans le monde! Il faut trouver des repères et j’ai l’impression que toute ma vie durant j’ai été entre latitudes et attitudes, me baladant entre ces deux axes.»

Peintre avant tout, dans sa pratique très singulière de l’acrylique sur film polyester, Jean-Claude Schauenberg balade aussi les sens. Leurs transparences. Leurs matérialités. Leurs profondeurs. Il va à l’essentiel, parfois une ligne, très pure, clinique même; parfois un fourmillement de vibrations diverses, comme autant de récits personnels où chacun pourrait inscrire le sien. «Oui… ce sont des histoires, on peut le dire. C’est toujours figuratif.»

Morges, Musée Alexis ForelDu 9 mai au 18 août, me-di (14 h-18 h)