Sofia Mitev portraitise les ambiances urbaines

Mise en lumière très jeune en France – à 17 ans, elle est lauréate de 8 concours de peinture – et après une pause maman, elle surgit de l’ombre, en Suisse. Où, après avoir capté l’attention des passants pressés de StationShow, à Lausanne, elle attire celle des fidèles d’ArtiShow, un espace liant saveurs culturelles et gustatives. Avec un indéniable talent et une maîtrise bénédictine, Sofia (1980) y présente ses Ombres dans la lumière.

Avec la précision d’une photographie et l’ingéniosité de la peinture, elle saisit les reflets de la ville, explore les lumières de la nuit ou s’attarde sur l’ombre traînante de passants vus d’en-haut: «Dans une société qui laisse peu de temps à la rêverie et à la contemplation, j’invite le spectateur, par un point de vue non conventionnel, à déployer son imaginaire en explorant les ombres fugitives et les reflets changeants. Dans la série des Passants, on ne peut dissocier l’ombre de la personne: là où il y a la lumière, il y a ombre. L’accent mis sur celle-ci s’appuie aussi sur les croyances des civilisations pour lesquelles l’ombre faisait partie de l’âme.»

Son propos réfléchi et sa technique inédite se développent depuis ses… 4 ans à Gif-sur-Yvette (région parisienne), où elle peint en figuratif. Sa mère nyonnaise et son père bulgare l’encouragent pour les Beaux-Arts de Lyon, où elle obtient un diplôme en… vidéo et photo «car la peinture était mal vue». Il a fallu l’impulsion d’un jury externe de l’école pour qu’elle oublie ses doutes sur la peinture. Désormais, dans un atelier tout neuf à Chesières, elle trouve son équilibre pour dépeindre l’urbain. Si elle se dit parfois «en arrêt sur image», les rencontres récentes l’inspirent pour explorer de nouvelles techniques, notamment avec l’ingénieux éditeur français, Éric Linard. L’artiste à suivre, donc… (24 Heures)