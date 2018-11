Un émeutier qui brûle ou le Venezuela en feu?

Des visions sereines sur les traces du cancer

Swiss Press Photo

Le reportage autour d’une personne malade fait partie, en photographie, des cas d’école, pour ne pas dire des exercices de style. Guillaume Perret, sacré photographe de l’année par Swiss Press (photo ci-dessous) pour son travail sur le cas de Daniela Mossenta, en chimiothérapie après un cancer du sein, en avait conscience.







Le Neuchâtelois, ancien maçon venu tard à la prise de vue, s’est lancé suite à la demande de la patiente. «C’était l’un de mes premiers travaux personnels. Cela m’a honoré, mais aussi angoissé, explique-t-il devant ses images exposées à Prangins. Je me suis dit: «Ne fonce pas tête baissée.» Les photos d’articles de presse ont plutôt tendance à favoriser les extrêmes. On accentue les rides des personnes âgées, mais on gomme les imperfections quand il s’agit de miss. Là, je ne voulais pas dramatiser, caricaturer, mais travailler dans les nuances, ne pas me fermer à ce qui pouvait survenir de rigolo ou d’heureux.»







Ses images dégagent une complexité paradoxale dans leur mélange de sérénité et de douleur contenue, exprimant au final plutôt une perspective optimiste à partir d’une maladie qui effraie encore tant. «J’ai débuté en pensant m’effacer et oublier mon métier et tous ses trucs d’arrière-fond, de lumière, de regard.» Une façon de s’abandonner qui entrait probablement en résonance avec la conduite de son modèle.







«Ma technique a surtout consisté à me mettre en difficulté, à sortir de ma zone de confort et de contrôle. En provoquant ainsi de petits accidents, chaque séance a produit des hasards heureux qui me surprenaient moi-même.» Quasiment rien n’a été planifié lors de cette quinzaine de rencontres. La «prière» sous-marine de Daniela (voir photo ci-dessus) tient plus à l’imprévu, tout comme ces échos visuels entre l’écorce décollée d’un arbre et la cicatrice qui barre la poitrine d’une femme qui s’est aussi soignée par le regard de l’autre.