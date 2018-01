Un siècle après leur disparition, Klimt et Schiele fascinent toujours autant

Ils sont morts la même année, en 1918. Gustav Klimt à 55 ans, Egon Schiele à 28 ans seulement. Chacun à sa manière, les deux peintres viennois ont marqué leur époque. Avec les autres membres du mouvement Sécession, le premier a participé au renouveau du tournant du XXe siècle. Quant au deuxième, d’abord très influencé par Klimt, il a rapidement trouvé son propre style et développé la voie de l’expressionnisme. Pour célébrer dignement le double centenaire de ces stars de l’histoire de l’art, diverses manifestations sont prévues, en Autriche et ailleurs. Les affiches annonçant la rétrospective viennoise sur Schiele, jugées trop osées, ont d’ailleurs été refusées dans plusieurs villes d’Europe. Un siècle après sa mort, l’artiste continue de déranger…

Taschen profite de cette actualité pour sortir un ouvrage consacré à l’œuvre peint de Schiele, d’un format si impressionnant qu’il est présenté sous forme de valise. Et dans la foulée, l’éditeur propose une nouvelle édition de Gustav Klimt. Tout l’œuvre peint, sorti en 2012. Pratiquement identique, cette version-ci est légèrement plus petite, et donc d’un prix plus accessible.

Dirigées par Tobias G. Natter, spécialiste de l’art viennois de cette période, les deux publications sont construites sur le même modèle: divers essais développant un aspect particulier de la vie et l’œuvre de chaque artiste, suivis d’un répertoire commenté des peintures. Le tout très richement illustré, avec des photos d’époque, des croquis et des œuvres d’autres créateurs qui ont influencé Klimt et Schiele. L’accent mis sur les détails de certains travaux permet d’apprécier la force des coups de pinceau, la richesse chromatique et la variété des motifs.

Analyse psychologique des autoportraits

Avec Schiele, c’est une approche principalement chronologique qui a été choisie, pour montrer son évolution. Chaque contributeur se penche sur une période de la courte vie du peintre: les débuts, le développement d’un langage pictural spécifique, le séjour en prison et les années de guerre. Une analyse psychologique de ses autoportraits complète cette présentation.

Le livre dédié à Klimt aborde des aspects plus disparates. Le travail graphique, réparti par thématiques, y occupe une place importante. La représentation des figures féminines, allégories ou portraits, également. Un article se voit consacré à la frise en mosaïque du palais Stoclet, ce qui sort quelque peu du champ de la peinture. Mais pour l’artiste lui-même, beaux-arts et arts appliqués ne devaient faire qu’un…

Les deux ouvrages permettent au lecteur de (re)découvrir les paysages peints par les Viennois, nombreux mais peu connus du grand public. Jardins, forêts, lacs et maisons isolées pour Klimt, villes et arbres pour Schiele. L’ouvrage consacré à ce dernier révèle un autre aspect oublié de sa création: ses textes poétiques, ainsi que ses lettres.

Enfin, le directeur de publication a choisi de mettre l’accent sur la réception du travail des deux créateurs, notamment à travers des articles de journaux. Si Klimt a provoqué de vastes polémiques, il a bénéficié d’une grande reconnaissance de son vivant. Ce qui n’a pas été le cas de Schiele. Mais juste avant de mourir, celui-ci a eu ces mots prophétiques: «Après ma mort, tôt ou tard, on me tressera certainement des lauriers et on admirera mon art.»

«Egon Schiele. L’œuvre peint de 1909 à 1918», Taschen, 612 p.

«Gustav Klimt. Tout l’œuvre peint», Taschen, 604 p. (24 heures)