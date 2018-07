Une facétieuse «Saucisse Melba» à la Maladière

Divine diva, la soprano Nellie Melba a donné son nom à un dessert: la pêche Melba. Mais quel rapport avec la saucisse? En 1902 à Londres, alors qu’elle interprète «La Bohème» à Covent Garden avec Enrico Caruso, le ténor napolitain, agacé par ses caprices, lui en glisse une, brûlante, entre les doigts au moment de chanter: «Quelle petite main froide, laisse-moi te la réchauffer!» L’histoire retient que la Melba jeta l’appendice culinaire dans le public.

Fort de cette anecdote chaleureuse, l’espace d’art lausannois La Placette, qui présente de nombreux artistes contemporains depuis 2004, s’en souvient et, afin de revaloriser la rotonde de l’arrêt de bus de la Maladière, à Lausanne, s’en empare pour organiser une exposition sur ce curieux mariage de la carpe et du lapin.

Pardon, de la pêche et de la saucisse, deux incontournables attributs estivaux. Les variations fruitières – pour la sauce – comprennent cerises (avec la tapisserie de Nastasia Meyrat ou la fontaine de Céline Peruzzo et Hadrien Dussoix) et framboises (avec la peintre Jessica Russ et le photographe Thomas Rousset). Pour les saucisses, comptez sur le duo Paul Lipp et Reto Leuthold, qui les font bouger et parler dans «Go Hanswurst Go», tandis que Sébastien Verdon et Lionel Grivet les feront plus prosaïquement griller en version végétarienne ou carnivore (mais seulement pour le vernissage).

Foi d’aubergine, Music for Eggplant s’occupe de la musique en proposant un «vortex sonore». Mais d’opéra point de traces… Pauvre Nellie, réduite à la pêche et à la saucisse. (24 heures)