Van Eyck en grand et dans le détail

Jan Van Eyck est-il seulement venu de son vivant une seule fois à Gand la prospère, à peine moins populeuse que Paris au XVe siècle? L’histoire semble avoir fait de cette probabilité – son aîné, Hubert, y possédait un atelier – un mystère. Comme le sont la date de naissance du peintre vers 1390 à Maaseik et son apparence. Même si son «homme au turban rouge» conservé à Londres est parfois considéré comme un autoportrait. Mais finalement peu importe l’invérifiable, depuis le début de l’année, la force de conviction l’a emporté dans cette ex-cité drapière décuplant un enthousiasme collectif.

Le retable de «L’agneau mystique», chef-d’œuvre de 24 panneaux débuté par Hubert Van Eyck et achevé par Jan en 1432, est à Gand depuis toujours, dans la cathédrale Saint-Bavon. Par le miracle de l’extrapolation, Van Eyck est donc… à Gand! Investi d’un superpouvoir d’attraction touristique par toute la Flandre résumé dans un slogan: «OMG (Oh my God), Van Eyck was here». Une formule qui s’offre même une légitimité très scientifique, l’artiste ayant glissé cette petite phrase, «Johannes de Eyck fuit hic, 1434», dans son cultissime portrait des «Époux Arnolfini».

Dans le top ten de la National Gallery de Londres, l’huile n’est pas de la rétrospective du Musée des beaux-arts de Gand, pas plus que «La Vierge du chancelier Rolin», restée au Louvre, à Paris, ou «L’homme au turban rouge», toujours à Londres. Mais l’exposition qui lance cette année à haute valeur culturelle ajoutée abat d’autres atouts en accrochant «plus de Van Eyck, souligne le professeur de l’Université de Gand Maximiliaan Martens, que Van Eyck lui-même n’a jamais vus dans son atelier».

Et pour faire savoir que six siècles plus tard l’héritage de l’un des premiers maîtres de la Renaissance du Nord vit toujours entre les façades à pignons, que l’éclaireur inspire encore artisans et artistes contemporains, qu’il participe à l’ADN des habitants, les instances touristiques et politiques de Flandre ont ouvert les vannes.

Sans compter le coût – confidentiel – d’une rétrospective inédite, sans additionner les millions de la restauration encore en cours de «L’agneau mystique», on parle de 4,3 millions d’euros pour la réalisation du centre des visiteurs du chef-d’œuvre qui ouvrira cet automne dans la cathédrale Saint-Bavon avec un parcours de réalité virtuelle. Alors qu’Astrid Van Ingelgom, coordinatrice du projet «OMG, Van Eyck was here», annonce une enveloppe de 2 millions d’euros, dont 800'000 pour la communication. «Nous devons être aussi fiers que Paris avec sa «Joconde». Notre passé est riche, c’est celui d’une cité branchée qui va stimuler tous les sens autour de Van Eyck, même le shopping.»

Entre les six pralinés inspirés par «L’agneau mystique», les parcours guidés par des Gantois, une balade sur les canaux en immersion dans son univers pictural, le son et lumière dans une église, la boutique de souvenirs manufacturés localement (à un prix certain) ou encore l’itinéraire de street art, l’offre ratisse large. Elle a un objectif avoué: attirer 3 millions de visiteurs, soit tripler la moyenne annuelle de Saint-Bavon. «L’année Van Eyck, renchérit le municipal Bram Van Braeckevelt, c’est aussi un débat sur le futur touristique de Gand.»

Pour lancer ce débat, la mise est aussi inédite qu’audacieuse: un peintre, un seul. Mais un ténor qui, même mythifié par l’histoire de l’art, n’est pas réellement populaire! L’obstacle importe peu, en réunissant 13 des 23 œuvres qui ont traversé les siècles, le Musée des beaux-arts de Gand fait dans l’exploit et cultive le pouvoir d’une exposition. «L’intérêt que «Van Eyck, une révolution optique» suscite va porter sur plusieurs années, postule Johan De Smet, commissaire en chef. Le peintre n’a jamais été mis dans un contexte aussi riche.»

Deux mondes

Il y a ces objets du quotidien, ces pierres précieuses, ces tissus dont le peintre savait scruter les reflets, les brillances, les transparences. Il y a ces sculptures qu’il peignait en sublimes trompe-l’œil. Il y a encore ses contemporains italiens à l’âge de la feuille d’or et de la perspective alors que lui a fait de la vie dans tous ses états, même microscopique, l’expression du pouvoir divin. Un peu aidé par le caractère mineur des œuvres de Masaccio ou de Fra Angelico, le débat tourne à l’avantage de la star de l’expo: l’observateur peignant exactement ce qu’il voyait jusqu’aux poils sur les jambes, le génie de la matière qui a donné une réelle fluidité à l’huile, l’érudit doué d’un esprit de synthèse des connaissances. Mais Johan De Smet exclut toute intention d’opposer le Nord au Sud. «Ce sont juste deux mondes différents. Van Eyck n’a fait la compétition qu’avec lui-même. Il s’est posé des questions et s’est surpassé en trouvant des réponses très personnelles.»

