«Voir ces œuvres arriver tous les jours, c’est un cadeau»

À chaque jour son œuvre, l’ambition tient à la fois d’un calendrier du confinement, d’un journal artistique en prise directe avec une réalité collective, mais c’est aussi une chaîne d’énergies solidaires. Comme encore l’exemple d’une générosité artistique individuelle et plurielle qui s’exprime au quotidien depuis le 11avril sur le site de Valentin61.ch. L’adresse lausannoise, celle du cabinet de chirurgie esthétique et réparatrice de Marie-Christine Gailloud-Matthieu, est bien connue des collectionneurs, elle y accroche l’art en train de se faire. Et plus encore ces jours… sur son adresse virtuelle!

«Très vite, souligne-t-elle, je me suis dit qu’il fallait agir, trouver un projet pour venir en aide aux artistes indépendants. Certains n’ont pas accès à leur atelier, d’autres peinent à trouver du matériel, et beaucoup ont vu leurs expositions, source de revenu, annulées. J’ai contacté ceux avec qui j’ai déjà travaillé ou vais travailler et j’ai eu une vingtaine de réponses en 3jours. Là j’en suis à une cinquantaine.» Les contraintes? Une création de confinement sur un format A4 ou A3 qui l’est tout autant. Par contre le prix est libre, mais varie entre 200 et 800francs, voire parfois un petit peu plus. Marie-Christine Gailloud-Matthieu a également imaginé un fonds de solidarité auquel chaque artiste peut verser une partie du montant reçu.

«Voir ces œuvres arriver tous les jours, c’est un vrai cadeau! appuie-t-elle. D’autant que ce sont un peu des one shot, des œuvres qui n’auraient peut-être pas été créées dans d’autres conditions. Je pense à Luc Andrié qui a travaillé sur du papier journal ou à Maëlle Gross avec des plantes sauvages. L’art a toujours été une échappatoire pour moi, il l’est plus encore dans le cadre de ce projet.» Un rendez-vous à succès! Six des huit pièces proposées à ce jour ont déjà été vendues.

www.valentin61.ch Instagram: valentin61.ch