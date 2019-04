À Pâques, allez tous découvrir les faces cachées des musées!

C’est les vacances! Et qui dit Pâques, dit PâKOMUZé! Pour sa 14e édition, l’événement culturel romand encourage petits et grands à venir découvrir les musées de la région au travers d’activités ludiques et inédites. «Il y a plusieurs temps forts cette année qui, pour certains, sont en lien avec l’actualité», explique Séverine Altairac, présidente de l’association OMUZé. Écologie, recyclage, protection de la faune et de la flore…

En 2019, Fête des Vignerons oblige, le Musée historique de Vevey et le Musée de la Confrérie des Vignerons dévoilent les coulisses de l’événement: en parcourant l’exposition temporaire, les curieux pourront découvrir comment on la prépare, son évolution au fil du temps et, surtout, les costumes portés durant la Fête (16 et 18 avril, 14 h 30-16 h, sur réservation).

La Maison d’Ailleurs, à Yverdon, se tourne vers le DYI (do it yourself). Elle propose par exemple «Pimp my game up!» une activité autour du thème du recyclage (23 avril, 10 h-12 h, sur réservation). «L’idée de cet atelier est de donner une seconde vie à ses jeux de société cassés ou incomplets, raconte Séverine Altairac. Le but ici est également de montrer qu’il y a une alternative aux jeux vidéo et de rappeler qu’il est super de se rassembler en famille autour d’un Scrabble.»

Quant au Musée du Léman de Nyon, il invite à découvrir les coulisses de l’aquarium (16, 18, 23 et 25 avril, 11 h-12 h, sur réservation). En présence des soigneurs animaliers, les enfants pourront participer aux soins et au nourrissage des animaux: anguilles, écrevisses, rats des moissons ou encore… silure!

Mais aussi: cours de cuisine, histoires étranges, observation d’insectes ou encore chasse aux œufs de dragon… «120 activités réparties dans tout le canton attendent le public. Et il y en a pour tous les goûts et budgets, termine Séverine. Notre but est surtout d’encourager les gens à venir au musée!»

Infos pratiques

Divers lieux Du 13 au 28 avril Certaines activités sont sur inscription. Contacter l’établissement concerné pour réserver. (24 heures)