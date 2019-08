À Assens, «Chemin faisant»

La nature ne s’accommode pas de tous les intrus! Depuis que les expositions de sculptures en plein air ont passé du registre de la nouveauté à celui des rendez-vous incontournables de l’été, combien se sont rendu compte de la difficulté d’exister sur les berges d’une rivière, entre les hautes herbes, dans un sous-bois ou même dans une très verte mais très neutre clairière? Le parcours tracé par l’Espace culturel d’Assens pour la quatrième fois depuis 2003 rencontre chacun de ces coups de force de la nature. Difficile d’ailleurs de faire plus bucoliques que ces 7 kilomètres de marche qui s’égrènent entre les bosquets comme le long du Talent, longeant des chemins forestiers, rencontrant des parenthèses plus minérales et empruntant de petits ponts. Alors, pour faire front et réussir le défi, il fallait bien l’expérience de l’espace d’art d’Assens comme son carnet d’adresses!

En vingt et un ans, Assens a exposé près de 250 artistes en provenance de la Suisse entière. Sur le parcours de «Chemin faisant» – un titre d’exposition plus qu’un thème –, ils sont une quarantaine à jouer avec l’intemporel, à libérer des vibrations diverses ou à raconter des histoires. Certaines sont explicites comme les très graphiques hashtags posés sur des souches d’arbres par la Saint-Galloise Béatrice Dörig, rappel d’une course effrénée sur ce qui a cessé de croître. D’autres histoires sortent d’un album de famille enroulant 10 kilomètres de chanvre crocheté par une vingtaine de femmes pour relever le défi d’Isabelle Monnier. L’artiste d’Anex-sur-Orbe plaidant pour l’ouvrage participatif, toutes se sont relayées pour réaliser cette pelote, reproduction de celle trouvée dans la boîte à ouvrage d’une tante. Boule d’énergies plurielles, apologie d’une nature résistante, «Je ne suis pas celle que vous croyez» roule le long de la route qui mène au Centre culturel d’Assens. Chacun peut dérouler l’écheveau et suivre le fil de sa propre histoire.

Mais le duel avec la nature – les plus confiants diront «le dialogue» – ne tourne pas à l’avantage de tous. La reproduire dans une échelle autre, plus grande ou plus petite, tenter de métamorphoser son essence ou interrompre son cours par une rupture radicale ne convainc pas toujours.